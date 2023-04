العائلة المالكة البريطانية في خطر.. كتاب جديد يفضح تفاصيل صادمة

طرح الكاتب والمذيع البريطاني "روبرت جوبسون" كتاب جديد والذي سيتناول من خلاله بعض التفاصيل الصادمة والفضائحة الخاصة بالعائلة المالكة البريطانية، ويحمل الكتاب اسم Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed.

وتناول الكتّاب أغلب التفاصيل حول قدوم ميغان ماركل الى العائلة المالكة وبداية التوتّرات بينهم وبين الأمير هاري بسببها، فكشف عن تفاصيل لم تُعرف من قبل.

ردّة فعل الملكة اليزابيث بعد زواج ميغان ماركل والأمير هاري

بحسب بعض الأخبار المتداولة فقد تسبب اللقاء الأول بين الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل والملكة اليزابيث الثانية ببعض التوتر لـ الأمير هاري لأنه كان خائف بسبب أن ميغان من أصول أفريقية ومن الأكيد أن عائلته سترفض هذا الارتباط وخاصة جدته.

لكنّ كانت المفاجأة هي أن الملكة الراحلة اليزابيث لم تلاحظ حقيقة بأن ميغان من أصول أفريقية لأنه لم يتم اعلامها بهذا الأمر قبل مقابلة ميغان.

وأشار الكتاب بأن الملكة اليزابيث استقبلت خبر زواج ميغان والأمير هاري بكامل الارتياح خاصة وأن حفيدها عثر على شريكة حياته المناسبة، حيث وبحسب وجهة نظر الملكة فإن شخصية ميغان القوية ستضيف للعائلة شيء مميّز وأصولها الأفريقية سيكون خير مثال للعمل في برنامج شباب الكومنولث الذي أسسته الملكة.

الملك تشارلز والأمير ويليام في ردّة فعل صادمة

ووفقاً للكتاب فإن ردّة فعل الملك تشارلز على زواج ابنه الأمير هاري من ميغان كان صادمًا حيث وخلال الحوار الذي جمعهما عندما أخبره هاري بانه ينوي الزواج من ميغان رد عليه والده تشارلز: "هل أنت متأكّد من أنك تريد القيام بذلك؟"، ثم تابع: "انا لن استطيع تحمّل نفقات ميغان ماركل الى جانب ويليام وعائلته".

أما الأمير ويليام فقد اتخذ منهج والده حيث قال لشقيقه: "عليك أن تعيد التفكير مرة أخرى ياهاري فهي في النهاية ممثلة أمريكية وكل شيء ممكن أن يحدث"، مما أثار غضب الأمير هاري وزاده تمسك بها.

التوترات داخل العائلة المالكة البريطانية

ومع دخول ميغان ماركل الى القصر الملكي زادت التوترات ما بين هاري وميغان من جهة وأميرة ويلز والأمير ويليام خاصة بعد ان وصف الاخير ميغان بأنها تفتقر الى الذوق مما أثر على العلاقات بينهم.

ومع قرار انسحاب الأمير هاري وميغان من العائلة المالكة اتخذ الملك تشارلز قرارًا بـ عدم مساعدته مالياً ورفض الإجابة على أي اتصالات منه.