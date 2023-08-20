العائلة الملكية المغربية تستقبل مولودة جديدة.. وهذا الاسم الذي اختارته له

البوابة - استقبلت العائلة الملكية المغربية قبل أيام حفيدها الجديد بولادة الشريفة للا نهيلة، حفيدة ملك المغرب السابق الحسن الثاني، مولودتها الثانية من زوجها علي الحاجي.

وكشفت وسائل إعلامية محلية في المغرب أن الشريفة ‎للا نهيلة، كريمة الأميرة المغربية للا أسماء الحسن الثاني، اختارت لمولودتها الثانية اسم للا مرجانة.

وتُعد للا مرجانة الطفل الثاني للشريفة للا نهيلة ولي، إذ رحبا بطفلتهما الأولى في كانون الأوّل / ديسمبر 2021 واختارا حينها اسم للا ميساء.

ونشرت حينها الشريفة للا نهيلة صورة لها برفقة المولودة الصغيرة للا ميسا، واختارت حينها الظهور بإطلالة بسيطة وراقية بقفطان مغربي باللون الوردي المطرز بالخيوط الذهبية، والتي منحتها رقيًا وفخامة.

وتعتبر الأميرة للا نهيلة الابنة الثانية للأميرة للا أسماء، بعد أخيها مولاي اليزيد، حيث كان جدها الراحل الملك الراحل الحسن الثاني، هو من اختار اسمها.

خطوبة للا نهيلة

خطوبة للا نهيلة وعلي الحاجي

أعلنت العائلة الملكية المغربية خطوبة الشريفة للا نهيلة بوشنتوف، ابنة الأميرة للا أسماء، في فبراير 2020 على الشاب علي الحجي.

ونشرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة صورًا من مراسم عقد قران للا نهيلة بوشنتوف، كريمة الأميرة للا أسماء، على الشاب علي الحاجي، والتي تمت في إطار عائلي خاص احتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وعبّر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذا الخبر، حيث انهالت التبريكات والتهاني على الأميرة، كما أثنوا على إطلالة الأميرة البسيطة البعيدة عن التكلف، والتي اعتمدت فيها هي وابنتها قفطانًا مغربيًا أكدت فيه على أصالة الأزياء المغربية.