العالم بعد "كورونا".. مطعم هولندي يستعين بالروبوتات لخدمة زبائنه

استعان أحد المطاعم في مدينة ماستريخت الواقعة في الجزء الجنوب الشرقي من هولندا بمجموعة غير عادية من الروبوتات للمساعدة في خدمة الزبائن بعد أن خففت هولندا من إغلاقات فيروس "كورونا" المُستجد.

وتتدحرج ثلاثة من الروبوتات الآلية في أرجاء المطعم ذهابًا وإيابًا من المطبخ الى طاولات الزبائن تحمل معها المشروبات وصحون الأكلات الآسيوية اللذيذية وذلك لتحفيف عدد الموظفين البشريين في المطعم.

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وتحمل الروبوتات الثلاثة اسم "آمي" و"آكر" و"جيمس"، كما أنها تتخذ شكل إنسان بما في ذلك ذراعين للإمساك بصواني التقديم وتظهر على وجوهها ابتسامة أو عبوس أحيانًا.

وتقول الروبوت "آيمي" لسيدتين تجلسان أمامها وهي تقدم كأسين من الشاي المثلج "مرحبًا.. ها هو الطلب.. خذه من على الصينية.. سأعود تلقائيا بعد 20 ثانية".

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ويقوم الموظفون الذين يستخدمون كمامات بوضع المشروبات على صواني التقديم ثم يضغطون رقم الطاولة ثم يتراجعون لإفساح المجال أمام الروبوتات.

ويقول ممثل المطعم "بول سيغبين" إن وظائف الندل لديهم ليست في خطر من الوافدين الجدد، مضيفا "فريقنا (من البشر) في الحقيقة سعيد جدا بالروبوتات".

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