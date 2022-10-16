"العثور على أميرة مخطوفة المزاحمية"

ما تزال قصة الفتاة السعودية أميرة المُتغيبة عن منزل ذويها في محافظة المزاحمية تحظى بتعاطفٍ شعبي كبير مع تداول أنباء تعرضها للاختطاف من قِبل عصابة خطيرة حتى باتت تُعرف محليًا بـ"أميرة مخطوفة المزاحمية".

وعبر وسم "#أميرة_مخطوفة_المزاحمية"، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية نداءات استغاثة للمساعدة في العثور على الطفلة المتغيبة أميرة التي خرجت الأربعاء الماضي لرمي النفايات في حاوية خارج المنزل لكن دون عودة.

كما طالب المغردون، عبر الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا في السعودية، من الجهات الأمنية بضرورة التحرك من أجل العثور على الطفلة أميرة وتوفير الحماية لها خاصة بعدما استبعدت عائلتها أنها ذهبت إلى أحد الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء.

العثور على الطفلة أميرة مخطوفة المزاحمية

المصدر: الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر security_gov@

أصدرت شرطة منطقة الرياض قبل دقائق بيانًا تفصيليًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" أعلنت فيه العثور على الطفلة أميرة.

وذكرت الشرطة في تقريرها إلى أن تحركًا أمنيًا جرى تنفيذه بعد ورود بلاغ رسمي من قِبل ذوي الطفلة المتغيبة أميرة (12 عامًا) والذي أسفر أخيرًا عن العثور عليها.

وأكد التقرير إلى أن الجهات الأمنية ستستكمل إجراءات الاستدلال النظامية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية في القانون السعودي للبت في حقيقة تعرضها للاختطاف أم أن ما تعرضت له كان مجرد التغيب عن منزل ذويها.

أميرة مخطوفة المزاحمية

وكان وسم "أميرة مخطوفة المزاحمية" قد تصدر قائمة الأكثر تغريدًا في "تويتر" السعودية خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالعثور على فتاة خرجت من منزل ذويها في محافظة المزاحمية يوم الجامعة ولم تعد.

وحرص المغردون على نشر صورة للطفلة أميرة لمساعدة عائلتها في العثور عليها، سائلين الله أن يردها إليهم معافاة.

ومع غياب الرواية الرسمية حينها، رجح مغردون في أن تكون أميرة قد تعرضت للاختطاف وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحته.