العثور على الطفل فواز قطيفان .. أحدث صورة له بعد دفع الفدية

أعلنت صفحات منوعة سورية العثور على الطفل فواز قطيفان المختطف من قبل عصابة منذ 90 يومًا.

وذكرت هذه الصفحات أنه تم العثور على الطفل قطيفان بعدما وضعه الخاطفون في صيدلية بمدينة نوى بعد دفع الفدية كاملة.

وأشارت صفحة سورية على تطبيق 'انستغرام' بأن الطف فواز بصحة جيدة وتم تسليمه لذويه.

ولم يتسنَّ لموقع البوابة التحقق من صحة الخبر لعدم صدور أي تصريح رسمي حتى هذه اللحظة.

كما تداولت الصفحات الصورة الأولى للطفل فواز بعد عملية انقاذه من الخاطفين، إذ ظهر برفقة أحد الضباط السوريين.

وكانت قصة الطفل فواز، المختطف منذ ثلاثة أشهر، قد تصدرت عنواين الصحف الإخبارية بعد انتشار مقاطع تعذيبه، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع مأساة وفاة الطفل المغربي ريان داخل بئر سقط فيها لمدة 5 أيام.

وعبر وسم 'انقذوا_الطفل_فواز" تداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو لتعذيب الطفل فواز، يظهر فيها الطفل وهو شبه عارٍ يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

وأطلق النشطاء هاشتاغات منها "أنقذوا الطفل فواز القطيفان"، كما أعلن بعضهم عن حملة تبرعات لإنقاذ الطفل من أبرزهم الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان باعتارة أحد أفراد أسرته.