العثور على جثة مبارك الرشيدي

البوابة - تناقلت صفحات إخبارية كويتية موثوقة في منصات التواصل الاجتماعي أنباء العثور على جثة الشاب مبارك الرشيدي المفقود في ظروف غامضة منذ مارس الماضي في قضية أثارت حالة من جدلًا عارمًا لدى الرأي العام الكويتي حتى باتت تعرف محليًا بـ"مفقود كبد".

وذكرت هذه الصفحات الإخبارية بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جـثة مبارك الرشيدي ملفوفة داخل سجادة بمنطقة السالمي داخل كونتينر.

وأشارت هذه الصفحات إلى أن الأجهزة الأمنية الكويتية تمكنت من الوصول إلى جثة الراحل الرشيدي عن طريق وافد مصري كشف تفاصيل القضية، بعد أن أحضرته الأجهزة الأمنية من بلاده.

وتشير المعلومات الأولية التي يتم تداولها في الوقت الراهن في منصات التواصل الاجتماعي أن التحقيقات تشير إلى أن القاتل هو شقيق المتهم المحجوز في السجن المركزي منذ عدة أسابيع.

واستقبلت منصات التواصل الاجتماعي نبأ العثور على جثة الشاب الرشيدي بحزن شديد، سائلين الله أن يرحمه ويتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذوية الصبر والسلوان.

شقيق الرشيدي يؤكد الأنباء

أكد عبدالرحمن الرشيدي الأنباء المتداولة حول العثور على جثة شقيقة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي.

ونعى عبدالرحمن شقيقه الراحل بعبارات أليمة سائلًا الله بأن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويثبته عند السؤال وأن يسكنه فسيح جناته.

أين مبارك الرشيدي

بدأت قصة اختفاء الشاب مبارك الرشيدي في مارس الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية الكويتية بلاغًا أمنيًا في 13 مارس 2023 من قبل عائلة الرشيدي حول اختفاء ابنهم مبارك علي العويمري الرشيدي أثناء تواجده في أحد المخيمات الموجودة في منطقة كبد برفقة أحد أصدقاءه.

وذكرت عائلة الرشيدي حينها بأن ابنهم المفقود يبلغ من العمر 34 عامًا ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عامًا ونصف العام، وأنهم اضطروا لإبلاغ أبنائه أن "مبارك مسافر".

وأطلقت عائلة الرشيدي حينها نداء استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرفقته بصورة ابنهم مبارك وأرقام هواتفهم من أجل التواصل معهم في حال تم العثور عليه أو التوصل إلى أي معلومة قد تقودهم إليه.

وأثارت قضية الشاب مبارك الرشيدي حيرة الرأي العام الكويتي الذي تسائل عن سبب اختفاءه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وأكدت عائلة الشاب مبارك الرشيدي بأن أبنهم لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى المخدرات وبأنه شاب متزوج ولدية 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبغ عامًا ونصف العام.

ووجهت عائلة مبارك أصابع الاتهام حينها نحو صديقه (كويتي) باعتباره آخر من تواصل مع ابنهم قبل اختفاءه.

تطورات صادمة في قضية مفقود كبد

كشفت التحريات المتواصلة في قضية الشاب الرشيدي بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت صديقه (كويتي) باعتبار أنه آخر من تواصل معه قبل فقدان أثره وانقطاع التواصل الاجتماعي.

وفي أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صديق مبارك على ذمة التحقيق في السجن المركزي، بعد تعمده غسل سيارته جيدًا من الداخل والخارج مباشرة بعد اختفاء مبارك في إحدى المحطات القريبة من المخيم لإخفاء أي أثر، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة المثبتة في المحطة.

كما تم العثور على مخدرات في مخيم المشتبه به، وكذلك في منزله، وتبين بفحصه من قبل الأمن أنه مدمن، وهو ما أكده شقيق الشاب المختفي، عبدالرحمن الرشيدي.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على دم في خيمة كانت جديدة، بينما الخيمة الأخرى محترقة في مكان التخيم.

حملة أمنية للبحث عن مبارك الرشيدي

في 14 مارس 2023، انطلقت حملة شعبية للبحث عن الشاب مبارك الرشيدي شارك فيها آلاف المواطنين والمقيمين والمتطوعين من أبناء المجتمع الكويتي من أجل المشاركة في الحملة الشعبية التي تمت بإشراف وتنظيم وزارة الداخلية الكويتية وأجهزة الأمن المعنية.

فيديو متداول :

• الطيران العامودي يشارك بالبحث عن مبارك الرشيدي . pic.twitter.com/UBtl8xUYy2 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 14, 2023

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل عملية البحث عن المواطن مبارك وأعداد القطاعات الأمنية وفرق البحث والتي جاءت على النحو التالي: