تطورات صادمة في قضية اختفاء مبارك الرشيدي في الكويت

البوابة - ما تزال الأجهزة الأمنية الكويتية في حالة تأهب للبحث عن الشاب مبارك الرشيدي المختفي منذ أكثر من 3 أسابيع في بر كبد، التابعة لمحافظة الجهراء، في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"مفقود كبد".

وفي 13 مارس 2023، سُجل بلاغًا أمنيًا في مخفر كبد بشأن اختفاء شاب يدعى مبارك علي العويمري الرشيدي خلال تواجده في أحد المخيمات في منطقة كبد، لتبدأ الأجهزة الأمنية عمليات المكثفة للعثور عليه.

وكشفت التحريات الأولية في قضية اختفاء الشاب مبارك الاشتباه صديق له (مواطن، شريكه في مخيم بمنطقة كبد) الذي كان آخر من تواصل معه الشاب قبل اختفاءه الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بحبسه على ذمة التحقيق.

ومما زاد الشبهات حول صديق مبارك هو تعمده غسل سيارته جيدًا من الداخل والخارج مباشرة بعد اختفاءه في إحدى المحطات لإخفاء أي آثار بعد تاريخ تغيب صديقه، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة المثبتة في المحطة.

وباستدعاء صديق الشاب مبارك والتحقيق معه أنكر أنه شاهد الرشيدي قبل تاريخ اختفائه، ما زاد الشكوك حوله، وأحيلت المركبة إلى الأدلة الجنائية.

وكشف مصدر أمني مطلع أن رجال المباحث وثقوا تحرياتهم في محضر، وأحيلت الواقعة إلى النيابة، وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تقرر حبسه في السجن المركزي، وتم تجديد حبسه، ولا تزال التحريات مستمرة.

مفقود كبد مبارك الرشيدي

وكانت عائلة الشاب مبارك علي العويمري الرشيدي قد أطلقت نداء استغاثة في 13 مارس الماضي لمساعدتهم في العثور عن ابنهم المختفي في ظروفٍ غامضةٍ في منطقة كبد التابعة لمحافظة الجهراء.

وأرفقت عائلة الشاب الرشيدي نداءها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة لابنهم المفقود وأرقام هواتفهم من أجل التواصل معهم في حال تم التوصل إلى أي معلومة قد تساعدهم في العثور على ابنهم.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع نداء عائلة الشاب علي الرشيدي بتفعيل وسم يحمل اسم الشاب المفقود لتداول أو نشر أي معلومة قد تساعد ذويه في العثور على ابنه المفقود "مفقود كبد".

وطرح المغردون عبر منصة "تويتر" العديد من التساؤلات حول سبب اختفاء الشاب مبارك الرشيدي وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.