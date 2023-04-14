بالفيديو: بدء حملة شعبية للبحث عن مبارك الرشيدي في الكويت

البوابة - انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، 14 مارس 2023 الموافق 23 رمضان 1444 هـ، حملة شعبية ضخمة للبحث عن المواطن الكويتي مبارك الرشيدي المفقود منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع في منطقة بر كبد التابعة لمحافظة الجهراء، في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"مفقود كبد".

واحتشدت أعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين والمتطوعين من أبناء المجتمع الكويتي من أجل المشاركة في الحملة الشعبية التي تمت بإشراف وتنظيم وزارة الداخلية الكويتية وأجهزة الأمن المعنية.

وتجمع ما يقارب الثلاثة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في منطقة كبد الهجن (الشارع الأصفر مقابل مسجد النوري) من أجل بدء عمليات البحث المكثفة عن الشاب المفقود مبارك الرشيدي تحت إشراف وتنظيم أجهزة الأمن الكويتية.

كما شهدت الحملة الشعبية للعثور على الشاب مبارك مشاركة نسائية كبيرة فيما رصدت تأثر إحداهن بقضية الشاب مبارك الرشيدي التي أثارت حيرة وصدمة المجتمع الكويتي.

وبدأ المتطوعون عمليات تمشيط الموقع للبحث عن الرشيدي تحت إشراف الأجهزة الأمنية المعنية.

حملة شعبية للعثور على مبارك الرشيدي

بدأت الحملة الشعبية للعثور على الشاب المفقود مبارك علي العويمري الرشيدي برئاسة وتنظيم وزارة الداخلية الكويتية وبتعليمات من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وللإشراف على الحملة، تواجد في بر كبد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل قطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ ووكيل الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب.

البحث عن مبارك الرشيدي

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل عملية البحث عن المواطن مبارك وأعداد القطاعات الأمنية وفرق البحث والتي جاءت على النحو التالي:

20 دورية تابعة لجهاز الأمن العام

30 دورية تابعة لجهاز النجدة

15 دورية تابعة للمرور

عدد من رجال المباحث الجنائية

آليات ثقيلة (الكسارات والدراكيل)

40 فرقة تطوعية تضم 3 آلاف مشترك

الاستعانة بالطيران العمودي

الاستعانة بكلاب الأثر

أين مبارك الرشيدي

سجلت عائلة الرشيدي بلاغًا أمنيًا في 13 مارس 2023 عن اختفاء ابنهم مبارك علي العويمري خلال تواجده في أحد المخيمات الموجودة في منطقة كبد لتبدأ بعدها الأجهزة الأمنية تحرياتها وعملياتها للبحث عنه.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أطلقت عائلة الرشيدي نداء استغاثة أرفقته بصورة ابنهم مبارك وأرقام هواتفهم من أجل التواصل معهم في حال تم العثور عليه أو التوصل إلى أي معلومة قد تقودهم إليه.

وأثارت قضية الشاب مبارك الرشيدي حيرة الرأي العام الكويتي الذي تسائل عن سبب اختفاءه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وأكدت عائلة الشاب مبارك الرشيدي بأن أبنهم لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى المخدرات وبأنه شاب متزوج ولدية 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبغ عامًا ونصف العام.

ونفت عائلة مبارك بأن يكون لابنهم المفقود أي أعداء، لكنهم وجهوا أًصابع الاتهام نحو صديقه (كويتي) باعتبار أنه كان آخر من تواصل معه ابنهم قبل اختفاءه.

تطورات صادمة في قضية مفقود كبد

وكشفت التحريات الأولية في قضية اختفاء الشاب مبارك الاشتباه بصديق له (كويتي) باعتبار أنه آخر من تواصل معه قبل فقدان أثره وانقطاع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة بتجديد حبسه على ذمة التحقيق في السجن المركزي، بعد تعمده غسل سيارته جيدًا من الداخل والخارج مباشرة بعد اختفاء مبارك في إحدى المحطات القريبة من المخيم لإخفاء أي أثر، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة المثبتة في المحطة.

كما تم العثور على مخدرات في مخيم المشتبه به، وكذلك في منزله، وتبين بفحصه من قبل الأمن أنه مدمن، وهو ما أكده شقيق الشاب المختفي، عبدالرحمن الرشيدي.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على دم في خيمة كانت جديدة، بينما الخيمة الأخرى محترقة في مكان التخيم.

فيديو متداول :

• الطيران العامودي يشارك بالبحث عن مبارك الرشيدي . pic.twitter.com/UBtl8xUYy2 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 14, 2023