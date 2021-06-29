العثور على "رأس أنثى" في أثينا بعد سرقتها في 2012

نجحت الشرطة اليونانية في استعادة لوحتين شهيرتين إحداهما تعود للرسام الإسباني الشهير "بابلو بيكاسو" بعد تسع سنوات من سرقتهما من معرض أثينا الوطني.

وفي عام 2021، داهم لصوص معرض أثينا الوطني واستولوا على لوحة "رأس أنثى" المرسومة في 1939 بريشة "بيكاسو" ولوحة "الطاحونة" والتي رسمها "بيت موندريان" في عام 1905.

وقام أفراد العصابة بتشتيت انتباه الحراس من خلال إطلاق إنذار أمان المعرض عدة مرات، مما أدى في النهاية إلى إيقاف تشغيله وهو ما سمح لهم بالتسلل إلى الداخل في الساعات الأولى من الصباح، وتجريد الأعمال الفنية من إطاراتها وسرقتها.

وقال مصدر بالشرطة اليونانية يوم الاثنين إنه عثر على "رأس أنثى" و"الطاحونة" في مستودع بالقرب من أثينا وألقي القبض على رجل كان في الموقع نفسه، ومن المقرر أن تعقد المباحث مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان "بيكاسو" قد رسم صورة تكعيبية لامرأة في عام 1939، لكنه تبرع بها للمعرض بعد 10 سنوات كهدية تقديرًا لمقاومة اليونان للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وفاة منفذ "جريمة المهبولة" بالكويت بعد أن قتل والدته ورجل شرطة

شاب يشتم الكويت بعبارات نابية بسبب الأجواء والغبار.. والأمن يلقي القبض عليه

جريمة مروعة تهز الكويت.. سوري يذبح أمه ثم يطعن شرطي حاول القبض عليه