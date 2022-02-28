العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجور في الأردن

فوجئ عدد من المتنزهين في لواء الكورة بمحافظة إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان برضيعة ملقاة داخل بئر قديمة موجودة في تلك المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن عن شهود عيان بأن أحد المتنزهين سمع صوت بكاء قادم من ناحية بئر مهجور ببلدة مندح في لواء الكورة، وعند الاقتراب من المكان فوجئ بوجود رضيع/ـة داخل البئر.

وسارع المتنزه بالتواصل مع الجهات المعنية (الدفاع المدني والأمن العام)التي بدورها تواجدت في المكان ونجحت في إخراج الرضيعة من البئر التي يصل عمقها إلى 5 أمتار.

وجرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل في الأغوار الشمالية، حيث وصفت حالتها بالجيدة وتبين بأن عمرها لا يتجاوز الـ45 يومًا.

وفي وقت لاحق، ردمت كوادر البلدية البئر بالأتربة، وقالت السلطات الأمنية إنها فتحت تحقيقًا في الحادثة ولم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة.