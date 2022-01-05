العثور على طفل حديث الولادة داخل سلة مهملات بحمام طائرة

عثرت الأجهزة الأمنية في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في جزيرة موريشيوس على طفل حديث الولادة داخل سلة مهملات في حمام طائرة قادمة من مدغشقر.

وكشف تقارير إخبارية بأن الحادثة وقعت في رأس السنة الميلادية حين لاحظ موظفو المطار ورق حمام ملطخ بالدماء على متن الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس، وقرروا التوجه فورًا نحو الحمام ويعثروا على الرضيع دخل سلة المهملات.

وتم نقل الطفل فورًا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهو بصحة جيدة، فيما اعتقلت السلطات الأمنية سيدة من مدغشقر تبلغ من العمر 20 عامًا يعتقد بأنها والدة الرضيع.

ويشتبه أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، أنجبت طفلها في مرحلة ما أثناء الرحلة لكنها أنكرت في بداية التحقيق علاقتها بالطفل، لكن التقرير الطبي أكد شكوك السلطات في أنها أنجبت مؤخرًا.

وتخضع المرأة للمراقبة الطبية، وعند إطلاق سراحها، من المتوقع أن تواجه استجواب الشرطة واتهامات محتملة بالتخلي عن طفلها.

وقال تقرير شبكة "بي بي سي" أن المرأة كانت تسافر إلى موريشيوس بتصريح عمل لمدة عامين.

في حين أن قصص التخلي عن الأطفال حديثي الولادة على متن الطائرات نادرة، لكنها حدثت بالفعل في عام 2010 إذ تم العثور على طفل رضيع متروك في كيس قمامة بالطائرة بعد أن زُعم أن والدته أنجبت في رحلة من الشرق الأوسط إلى الفلبين.

وعادة ما يكون التخلي عن الطفل بهذه الطريقة غير قانوني، ففي عام 1989 تم الحكم على امرأة بالسجن لمدة ستة أشهر بعد الولادة في حمام الطائرة وترك الطفل في سلة المهملات.

في العديد من الأماكن، بما في ذلك الولايات المتحدة، توجد قوانين "الملاذ الآمن" لمنع التخلي عن الأطفال في الأماكن الخطرة، مثل "الحمامات العامة أو أوعية القمامة".

وفقًا لمكتب الأطفال، الذي يعمل مع الوكالات الفيدرالية والولائية والقبلية والمحلية لتحسين الصحة العامة ورفاهية الأطفال، تم سن قوانين الملاذ الآمن للرضع كحافز للأمهات في أزمة ترك أطفالهم بأمان في مواقع محددة حيث يتم حماية الأطفال وتزويدهم بالرعاية الطبية حتى يتم العثور على منزل دائم".

في معظم الحالات، يُسمح للوالدين بالبقاء مجهولين ومحميين من المسئولية الجنائية ومقاضاة تعرض الأطفال للخطر أو التخلي عنهم أو إهمالهم مقابل تسليم الطفل إلى ملاذ آمن.

سباق فورمولا إي الدرعية : الموعد – أسعار التذاكر

ايات الرفاعي .. قصة سورية قتلها زوجها بضرب رأسها بالحائط

تخريب قبر العراقية تارة الفارس رغم مرور 3 سنوات على وفاتها