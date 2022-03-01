العثور على فنان لبناني جثة هامدة داخل "حمام" شقته في مصر

صُدم الشارع اللبناني بنبأ وفاة عازف الجيتار في فرقة "كايرو جاز-Cairo Jazz"، جان بيار حداد، داخل حمام شقته في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.

وذكرت الأجهزة الأمنية المصرية بأن الجهات المعنية تلقت بلاغًا حول العثور على جثة شاب داخل حمام شقته، وعند الكشف على الجثة تبين بأنها تعود للفنان اللبناني.

وكشفت التحقيقات الأولية بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب جان وبأنه توفي اختناقًا نتيجة استنشاقه للغاز.

وذكرت الأجهزة الأمنية المصرية بأنه جرى نقل جثمان الشاب جان إلى ثلاجة المستشفى، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في بلده لبنان.

وقال أصدقاء عازف الجيتار جان بيار، أثناء ذهابهم للاطمئنان عليه، بعد تأخره عن موعد حفل فني، وعدم الرد على الهاتف، أنهم وجدوه متوفى داخل حمام شقته، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.

جان بيار حداد

جان بيير هو عازف لبناني، يبلغ من العمر 36 عامًا.

يعزف الفنان جان ضمن فرقة "كايرو جاز-Cairo Jazz" ويعمل مديرًا لمطعم لبناني في منطقة الشيخ زايد.

وأسس الفنان جان فرقة "كيمارا- kimaera" التي تعد أول فرقة ميتال لبنانية تحصل على صفقة قياسية دولية، حيث وقعوا مع شركة Stygian Crypt Productions بعد إطلاقهم لأول مرة منفردة God’s Wrath في عام 2004.