العثور على 7 جثث مجهولة الهوية في منزل بأوكلاهوما

البوابة - عثرت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوكمولجي التابعة لولاية أوكلاهوما الأمريكية على جثث سبعة أشخاص في عقار ريفي أثناء البحث عن مراهقين مفقودين ورجل بالغ.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما، الشريف جيرالد ديفيدسون، إنه تم العثور على الجثث السبع بالقرب من بلدة هنريتا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة وتقع على بعد حوالي 90 ميلاً (145 كيلومترًا) شرق أوكلاهوما سيتي.

آيفي ويبستر وبريتاني بروير

العثور على 7 جثث مجهولة في أوكلاهوما

ولم يتم التعرف على أي من الضحايا السبع، فيما لم تذكر السلطات الأمنية ما إذا كان من بينهم الفتيات المفقودات "آيفي ويبستر" (14 عامًا)، و"بريتاني بروير" (16 عامًا) اللاتي سبق وأن تم التعميم عن فقدانهما في وقت سابق.

وقال الشريف جيرالد ديفيدسون: "نعتقد أننا وجدنا ما كنا نبحث عنه هذا الصباح (الاثنين)" في إشارة إلى المراهقتين، ورفض الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هوية باقي الجثث لكنه قال إن القضية قيد التحقيق باعتبارها جريمة قتل.

وذكر تقرير أمني أنه من المرجح أن تعود واحدة من الجثث لشخص مُدان بارتكاب جريمة جنسية مروّعة يدعى جيسي مكفادين (39 عامًا).

وأشار التقرير الأولي في القضية إلى أن الفتاتين شوهدتا آخر مرة حوالي الساعة 1:30 صباح الاثنين في شاحنة شيفروليه بيضاء مع المدعو مكفادين بإحدى مناطق بلدة هنريتا.

كما تضمن التقرير الأمني الإشارة إلى أن الجثث الأخرى قد تعود لأفراد عائلة مكفادين، لافتًا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هويات أصحاب الجثث بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وكان أمر قضائي صدر يوم الاثنين بحق مكفادين في مقاطعة موسكوجي من أجل المثول أمام المحكمة بتهمة استخدام هاتف جوال في أثناء وجوده بالسجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة إلا أنه توفي قبل المحاكمة.

كما أظهرت السجلات الأمنية أن مكفادين أدين في 2003 بارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الأولى في أوكلاهوما.