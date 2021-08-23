الفارس الجديد.. الشيخ حمدان يصطحب الأمير راشد إلى إسطبلات جودلفين

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يوم أمس الأحد، صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للقاء الأول بين توأمه راشد وشيخة مع فرسه "أديار-Adayar".

وأرفق الشيخ حمدان صوره برفقة ابنه راشد بتعليق: "جيل الفارس والفروسية، يجب أن يبدأ التدريب والتعليم في وقت مبكر، راشد وشيخة أتوا لرؤية أدايار ويتمنى له التوفيق!".

وأشار الشيخ حمدان إلى أنه التقط الصورة في إسطبلات جودلفين، التابعة لفريق يحمل نفس الاسم والذي يعد فريقًا عالميًا متخصصا بتربية الخيول وسباقاتها والذي أسسه ويقوده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويترامى فريق جودلفين عبر أربع قارات انطلاقًا من مقرنا في دبي إلى أوروبا وأستراليا واليابان وأمريكا، وأن شعاره الأزرق الملكي يُعد من بين المعالم الأكثر شهرة في سباقات الخيل ذات المستوى الرفيع، وذلك بفضل الانتصارات الباهرة التي حققها الفريق وتناهز 300 فوز في سباقات الفئة الأولى حتى الآن.

وكان الشيخ حمدان قد استقبل توأمه راشد وشيخة في شهر مايو الماضي، حيث أعلن عن الخبر من خلال صورة ترمز لصبي وبنت في خاصية الستوري عبر حسابه على "إنستغرام".

وتوجه عدد من المشاهير بتهنئة الشيخ حمدان عبر السوشيال ميديا فور انتشار خبر ولادة التوأم.