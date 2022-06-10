الفاشنيستا السعودية زفاف يوشا عبدالعزيز تدخل القفص الذهبي .. وفيديو مسرب من الحفل

تصدر اسم الفاشنيستا السعودية عائشة عبد العزيز، المعروفة بـ اسم يوشا عبدالعزيز ، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد احتفالها بزواجها من موسى التركي.

وشاركت يوشا عبدالعزيز مع متابعيها على تطبيق "سناب شات" تفاصيل بسيطة من حفل الزفاف وفستانها الأبيض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها يوشا عبدالعزيز الأجواء البسيطة التي اعتمدتها في حفل زفافها والذي أقيم في أجواء عائلية هادئة بعيدة عن زحمة الحضور.

كما تناقل النشطاء مقطع فيديو قيل بأنه مسرب من حفل زفاف يرصد رد فعل العريس موسى التركي لحظة دخوله إلى قاعة الزفاف ورؤيته لعروسه يوشا عبدالعزيز التي لم يظهر منها سوى ذيل الفستان الطويل والطرحة البيضاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع الفيديو المأخوذة من حفل زفاف يوشا عبدالعزيز عبر وسم " #يوشا_عبدالعزيز الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تناقل النشطاء صورة من إطلالة شقيقتها الفاشنيستا نجلاء عبدالعزيز في حفل الزفاف، إذ تألقت بفستان باللون الأخضر.

من هي يوشا عبدالعزيز

يذكر أن يوشا عبدالعزيز اكتسبت شهرتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية باعتبارها شقيقة مصممة الأزياء نجلاء عبد العزيز.

حصلت على البكالريوس إدارة المال والأعمال بدرجة الامتياز في كلية إدارة المال والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عام 2016.

بعد تخرجها اتجهت يوشا لعالم الموضة والأزياء.

زوج يوشا عبدالعزيز

أعلنت المشهورة يوشا عبدالعزيز أن زوجها هو ابن خالتها موسى التركي وكانا قد أعلنا خطوبتهما العام الماضي.