الفتاة العنكبوتية تظهر في الهند ولدت بذراعين وساقين إضافيتين

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر عامين ونصف مع تشوهٍ خُلقي جعل لها "ذراعين" و"ساقين" إضافيتين على خصرها وتلقب بـ" الفتاة العنكبوتية " .

ونشرت الكثير من الصحف العالمية ومنها "ميرور" و"ديلي ستار" و"ذا صن" مقطع الفيديو مرفقًا بتفاصيل عن الحالة الصحية النادرة للطفلة التي تعيش في قرية حمدة بمدينة نوادا التابعة لولاية بيهار شرقي الهند.

وقالت والدتها أوشا ديفي بأنها شعرت بالصدمة حين وُلدت طفلتها "توت" بذراعين وساقين إضافيتين من ناحية الخصر.

وذكرت الأم بأن ابنتها قادرة على الوقوف على قدميها الأصليتين كما يمكنها استخدام كلتا يديها العلويتين، لكنها تعاني من الأطراف الأربعة الإضافية خاصة وأنها لا تتحرك وتشكل ثقلًا عليها وتشوه منظرها الخارجي.

وتوسلت عائلة الطفلة الناس للمساعدة في جمع أموال كافية لإجراء عملية لمساعدة ابنتهم واستئصال الأطراف الأربعة الزائدة.

كما دعت عائلة الطفلة الإدارة المحلية للتدخل والمساعدة في تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند ضرورة التدخل من أجل توفير العلاج للطفلة توت والتي لقبها البعض بـ" الفتاة العنكبوتية ".

علاج الفتاة العنكبوتية

ويبدو أن نداء عائلة الطفلة "توت" قد وصل للجهات المعنية، إذ شوهد على نطاق واسع صورة للطفلة وهي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات دون ذكر المزيد من التفاصيل.