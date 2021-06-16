الفرنسي بوجبا يزيل زجاجة البيرة من مؤتمره الصحفي.. هل يتسبب في خسارة الشركة المصنعة؟

أصبح لاعب خط الوسط الفرنسي "بول بوجبا" آخر المشاهير الرياضيين الذين يتنافسون على رفض الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020" لكرة القدم بعد أن أزال زجاجة بيرة من مؤتمره الصحفي.

وكغيرها من البطولات الرياضية الأوروبية، فإن لـ"يورو 2020، مجموعة متنوعة من الرعاة، بما في ذلك شركة البيرة الهولندية "هاينكن".

لكن نجم خط الوسط المسلم، لم يبدُ مسرورًا بالزجاجة الموضوعة أمامه، حيث رآى من المناسب إزالة الزجاجة لأنها تتعارض مع معتقداته كمسلم.

ويأتي تصرف "بوجبا" بعد يوم من حركة النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مشروب كوكاكولا من أمامه خلال مؤتمره الصحفي متسببًا بخسارة مالية للشركة الأمريكية وصلت الى 4 مليون دولار خلال 24 ساعة.

وفي المباراة الأخيرة ضد ألمانيا، قاد "بوجبا" الفريق الفرنسي للفوز 1-0 في بطولة أوروبا، وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة بعد أن ساعدت تمريراته الرائعة في صنع هدف "ماتس هوملز" الخاص الذي منح الفريق الفرنسي الفوز في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وكان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد قد اعتنق الإسلام في عام 2019 وعبّر في مناسبات عديدة عن معتقداته الدينية، كان آخرها خلال شهر رمضان المبارك، عندما أصر على الصوم رغم مشاركته في النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

وفي عام 2017، أعلن "بوجبا" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أنه لا يشرب الكحول بأي شكل من الأشكال.