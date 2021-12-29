القبض على المُفحط المتسبب في إصابة المعلمة ووفاة ابنتيها بالرياض

تناقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ القبض على المُفحط المتسبب في حادثة دهس المُعلمة نسرين النوفل ووفاة ابنتيها في أحد شوارع الرياض الأسبوع الماضي.

وتناقلت هذه الصفحات تصريحات لجد الطفلتين محمد النوفل أن السلطات السعودية تمكنت من القبض على المُفحط وإيداعه دار الرعاية الاجتماعية، وأن هذا الإجراء يؤكد سيادة العدالة في بلاده.

وذكر شقيق المعلمة نسرين الإعلامي طارق النوفل أن أخته وقريباته اللاتي كن معها خرجن من العناية المركزة.

فيديو | الإعلامي طارق النوفل يتحدث عن حادثة وفاة ابنتي شقيقته بسبب حادث "تفحيط" ويقول: أختي #نسرين_النوفل وقريباتي خرجن من العناية المركزة.. ومن تسبب بالحادث لا يتجاوز عمره 14 عاما وهو "طليق حتى الآن" حسب معلوماتي#الراصد pic.twitter.com/vu28Fw1b9t — الراصد (@alraasd) December 26, 2021

وقال أن قائد السيارة المفحط هو صبي عمره أقل من 14 عامًا.

وذكر نوفل أن أخته لم تتحدث حتى الآن مع أي وسيلة إعلامية أو مواقع تواصل اجتماعية ولم تدل بأحاديث صحفية حول الحادث وما جرى لها؛ لأنها في حالة لا تسمح لها بذلك.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لشقيقته في تحسن، وأنه لا خوف على أهل القرآن من الصدمة بعد الحوادث والمصائب، فهي صابرة ومحتسبة، وتحمد الله وتشكره منذ علمها بوفاة ابنتيها.

وأشار نوفل الى أن أزمتهم ليست خاصة بشقيقته فقط، بل هي قضية عامة تتعلق بظاهرة التفحيط،

والتي يطلق عليها اسم "إرهاب الطريق" لأنها تفزع وتسبب الأذى للمسالمين والمارة.

وسم نسرين النوفل

وعبر وسم يحمل اسم الأم #نسرين_النوفل قدم رواد موقع التدوين "تويتر" التعازي للأم بوفاة طفليتها سائلين الله بأن يتغمد روحهما الجنة وأن يربط على قلوب عائلتهما.

وطالب المغردون بضرورة محاسبة المفحط المتهور وإنزال أشد العقوبات به ليكون عبرة لغيره مع فرض قوانين صارمة تمنع التفحيط في السعودية والاستهتار بأرواح الآخرين.

وذكر مغردون أن قائد المُركبة مراهق وكان يمارس التفحيط أمام أصدقائه لكنه فقد السيطرة على مركبته، ودهس المعلمة نسرين، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها "جنى ولين" متسببًا في وفاة الطفلتين في تلك اللحظة.

وأظهرت أول صورة تداولها مغردون في الهاشتاغ لحظة انحراف المركبة قبل دهس المعلمة نسرين النوفل مع طفلتيها.

التفحيط

التفحيط (في دول الخليج) أو التقحيص أو التشحيط أو التفحيص أو الخبات أو التمتيع (في شرق ليبيا) أو التسطريب (في غرب ليبيا) أو الهجولة أو التنطيل، ولها أسماء كثيرة منتشرة، وجميعها كلمات عامية لا جذر لها في اللغة العربية الفصحى، هي مجموعة حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفًا للاتجاه الفعلى الذي تسير فيه السيارة (لليمين والسيارة تتجه إلى اليسار والعكس صحيح) وفي نفس الوقت تكون تحت سيطرة القائد.

ويعد التفحيط أو الانجراف هواية بعض الشباب، يمارسونها في الاماكن قليلة السكان لكي يتفادوا خطر الاصابات والحوادث.

وايضًا يعد التفحيط من طرق تفريغ الطاقة الزائدة لدى الشباب.