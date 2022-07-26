القبض على تالا صفوان بعد ترويجها للمثلية الجنسية

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها اليوتيوبر تالا صفوان لتلفظها بإيحاءات جنسية صريحة في بثٍ مباشر على تطبيق "تيك توك" قبل أيام، أعلنت السلطات السعودية القبض عليها تمهيدًا لمحاسبتها.

وكشف الحساب الرسمي لشرطة السعودية بالرياض على تطبيق "تويتر" أن الجهات المعنية ألقت القبض على "مقيمة" ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وجاء في بيان شرطة الرياض: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".

وفي الوقت الذي لم يذكر صراحة اسم تالا صفوان، إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها المعنية في هذه القضية لإثارتها الجدل في الشارع السعودي بسبب الكلمات التي استخدمتها خلال البث المباشر كان يحضره مئات الآلاف من الأشخاص بينهم أطفال ومراهقين.

ويأتي قرار السلطات الأمنية السعودية بالقبض عليها استجابة لمطالب الشارع السعودي الذي ترجم غضبه مما صدر عن اليوتيوبر تالا صفوان بعدة وسوم تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على "تويتر" خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من أن تالا حاولت التملص من فعلها بادعاء أن ما صدر عنها من كلمات وما شاهده الجمهور في البث كان عبارة عن "مقلب" بالاتفاق مع أحد المشاهير.

وبعد صدور قرار شرطة الرياض والتأكيد أن تالا "مقيمة"، ذكر مغردون أنها تحمل الجنسية المصرية وليست يوتيوبر سعودية كما تروج لنفسها منذ سنوات

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وبدأ الجدل حين استضافت تالا صفوان فتاة تدعى غدير في بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" حضره مئات الآلاف من متابعيها.

وخلال البث، وجهت تالا دعوة لـ غدير من أجل أن تزورها في منزلها الكائن في العاصمة الرياض (حسب قول تالا) لكن دعوتها قوبلت بالرفض من قبل الفتاة بسبب تأخر الوقت واقتراب بزوغ الشمس.

وعندما وضحت الفتاة غدير سبب رفضها للدعوة بسبب تأخر الوقت، ردت تالا بأنها تفضل أن تكون الزيارة في "الظلام" كي لا يسمع الجيران صوت صراخهما وهو ما شكل صدمة لدى غدير التي توقفت عن الكلام للحظات من هول ما سمعته.

وحينما أدركت تالا صدمة الفتاة بررت لها أن صراخها سيكون بسبب "التسلية" التي ستوفرها لها خلال الزيارة لكن الفتاة أصرت على موقفها.

وشكلت كلمات تالا صفوان صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهموها بـ"المثلية الجنسية" والترويج لها عبر منصتها على تطبيق "تيك توك".

من هي اليوتيوبر تالا صفوان

تالا صفوان، هي فتاة مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية.

ولدت في المملكة العربية السعودية بـ مدينة جدة عام 2002.

تبلغ من العمر 20 عامًا

تمتلك عددًا من حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتابعها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أكثر من المليون المشترك.

اشتهرت تالا صفوان بتقديم محتوى تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي الموجه للمراهقين.

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