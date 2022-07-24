تالا صفوان تواجه اتهامات بالشذوذ الجنسي .. ما القصة؟

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تالا صفوان غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعدما تلفظت بإيحاءات جنسية "مثلية" خلال بثٍ مباشر على تطبيق تيك توك.

وبدأ الجدل حين استضافت تالا صفوان فتاة تدعى غدير في بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" حضره مئات الآلاف من متابعيها.

وخلال البث، وجهت تالا دعوة لـ غدير من أجل أن تزورها في منزلها الكائن في العاصمة الرياض (حسب قول تالا) لكن دعوتها قوبلت بالرفض من قبل الفتاة بسبب تأخر الوقت واقتراب بزوغ الشمس.

وعندما وضحت الفتاة غدير سبب رفضها للدعوة بسبب تأخر الوقت، ردت تالا بأنها تفضل أن تكون الزيارة في "الظلام" كي لا يسمع الجيران صوت صراخهما وهو ما شكل صدمة لدى غدير التي توقفت عن الكلام للحظات من هول ما سمعته.

وحينما أدركت تالا صدمة الفتاة بررت لها أن صراخها سيكون بسبب "التسلية" التي ستوفرها لها خلال الزيارة لكن الفتاة أصرت على موقفها.

وشكلت كلمات تالا صفوان صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهموها بـ"المثلية الجنسية" والترويج لها عبر منصتها على تطبيق "تيك توك".

ودشن مغردون وسم #تالا_تسيء_للمجتمع للمطالبة بمحاسبة تالا لما صدر عنها من إيحاءات جنسية وصفت بـ"المثلية" خلال بث تيك توك.

في المقابل، دافع عدد من النشطاء عن تالا مشيرين إلى أن الكلمات التي تلفظت بها والحوار الذي قامت به خلال البث عبارة عن "مقلب" ومجرد "تمثيلية".

كتبت إحدى المغردات: "#تالا_تسيء_للمجتمع البنت كانت تسوي مقلب حرام عليكم اخذتوا نص البث!!!!؟؟؟!!!".

وكتبت أخرى: "لا تصدقون اي شي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة، هما قاصين" الفيديو.

تالا صفوان ترد على اتهامها بالشذوذ

دفعت الحملة الكبيرة على تالا صفوان، بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر لها مؤخرًا خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك، للخروج من أجل توضيح حقيقة الأمر وكل ما في الأمر أنها كانت تؤدي مقلب.

وقالت تالا: "أقسم بالله يا جماعة ماني مستوعبة أنه ممكن يكون على وجه الدنيا إنسان بهذه الحقارة وهذا الانحطاط، أنا حاليًا بالتيك توك جالسة أمثل تمثيلية بسيطة مع واحد من الناس اسمه أنس، أنوس الحنوس، أنه أيش أنا وهو نحب بعض، واحنا قبل ما نبدأ أي شي ترى قلنا، أنا في بثي وهو في بثه قلنا إن الوضع وكل الكلام اللي ينقال طقطقة ومزح وبس بينا وبين بعض في غيابنا أو حضورنا كل اللي نقوله مزح وبس".

وتابعت: "المهم دخلت اليوم وفتحت بث مع وحدة من البنات اسمها غدير، قلتلها أيش يعني لك أنس، فهي قالت أنس كان أحد أصدقائي، كان صديقي الصدوق، ومن هذا الكلام، وأنا علشان تكمل التمثيلية والمتابعين يستمتعوا قلتلها أها أنس كان صديقك، ما ودك تيجي بيتي أتمنى إنك تيجي بيتي عشان أكرمك أحسن كرم وقلت لها كلام تبين أن تعبير وجهي أنه هذا الكلام مو من قلبي يعني كان بمعنى آخر تهديد".

وأردفت تقول: "المهم قمت أعزمها لبيتي واقلها حياكي ودي أعزمك لبيتي وتعابيري كانت باينة أني مرة معصبة ومنرفزة أنه إذا جيتي بيتي ما رح يصير شي كويس، من باب إنه أنا أغار على أنس وهي ليش تقول عنه صديقها الصدوق، وكل الكومينت عندي كانوا يضحكون، أن الكل فهم الهرج (المزح) وفهم المقصد، خلص البث وانتهى على خير".

وتابعت: "في وحدة الله لا يوفقها، قصت جزء من البث، وكتبت كلام ما ينكتب طلع المقطع بمظهر سيئ وطلعتني أنا بمنظر سيئ مستحيل أطلع فيه.. طلعتني كأني ليز ليز (ليزبيان - سحاقية)".

وتابعت: "المشكلة أن المقطع خلال 3 ساعات جاي أكثر من 600 ألف مشاهدة وجاب أكثر من 30 ألف لايك، وكل الكومنت مستغربين كيف الكلام هذا يطلع من تالا، المقطع واضح أنه مقصود، كيف تصدقون أي أحد عن أي شي، كيف تستنون الزلة على أي شخص، استنوا تبرير الشخص".

وتوعدت تالا في نهاية حديثها الفتاة التي تسببت لها بهذه الفضحية وبأنها سترد عليها قضائيًا لكنها اكتشفت بأنها تتواجد حاليًا خارج السعودية الأمر الذي يجعل أمر محاكمتها صعبًا.

تالا صفوان

هي إحدى مشاهير السوشال ميديا

تعيش في المملكة العربية السعودية

اشتهرت بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تنفذ تحديات غريبة ومريبة.

يتابعها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" أكثر من 800 ألف شخص.

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