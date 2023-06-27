القبض على مالك موقع "ايجي بيست".. والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة!

البوابة - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مالك موقعي "إيجي بيست -EgyBest" و"موفيز لاند - Movies land" وتوجيه تهمة مخالفة قوانين حقوق الفكرية بقصد الربح المادي.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن التحرك الأمني بحق مالك موقع "إيجي بيست" جاء بعدما كشفت التحريات بأنه يتملك ويدير28 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى درامي وسينمائي مقرصن من شركات إنتاج وهيئات بث محلية وإقليمية وعالمية.

ولم يتم الكشف عن اسم مالك المواقع المقرصنة، لكن الأجهزة الأمنية اكتفت بنشر صورة له أثناء القبض عليه مكبلًا بالاصفاد مع التعتيم على ملامح وجهه.

وأثناء القبض على المتهم، عثر بحوزته على جهاز "لاب توب – Laptop" لإدارة المواقع الإلكترونية التي يديرها، بالإضافة إلى هاتف محمول لاستقبال الحولات المالية، ومحفظة إلكترونية وعدد من الحسابات الإلكترونية، وسيرفرات محملة بالأفلام والمسلسلات المقرصنة و3 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك، وراوتر لربط الأجهزة بالإنترنت.

كما تم العثور على تحويلات بقيمة 300 ألف جنيه خلال 3 شهور عبر فودافون كاش و180 ألف دولار و20 ألف يورو على منصة باي بال بحوزة المتهم.

وسارعت الأجهزة الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراء الرسمي بحقه، وتولت النيابة العامة التحقيقات الأولية معه حيث اعترف بأنه يملك مواقع شهيرة لعرض المسلسلات والأفلام والمسرحيات المقرصنة ومنها: "إيجي بيست -EgyBest" و"موفيز لاند - Movies land" ومشاهدة أونلاين وبوليتيكا وصفحة إيجي بيست على فيس بوك وموقع ويكا وموقع تحميل.

كما أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه أنشأ هذه المواقع بهدف تحقيق الربح المادي من خلال قرصنته أكثر من 2500 فيلم عربي وأجنبي ومسلسلات ومسرحيات حقق من خلالها نحو 13 مليار مشاهدة.

