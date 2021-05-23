"القمر الدموي العملاق" يظهر أواخر مايو.. وطيران أستراليا يقدم رحلة العمر لمشاهدته

يشهد عام 2021 أربع ظواهر فلكية اثنان للقمر واثنان للشمس، وسيحدث أول خسوف للقمر أو ما يسمى بـ (القمر الدموي) خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء (26 مايو).

وقالت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء أن خسوف القمر سيستمر لخمس ساعات في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وغرب الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والمحيط الهندي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وسيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر، وسيستمر القمر الدموي لمدة 14 دقيقة و30 ثانية.

وذكرت الوكالة أن (القمر الدموي) يظهر عندما يصبح البدر مغمورًا تمامًا في ظل الأرض المظلم، مما ينتج عنه أول خسوف كلي للقمر منذ يناير 2019.

وعندما يحدث هذا، فإن الضوء الوحيد الذي يصل إلى سطح القمر هو من أطراف الغلاف الجوي للأرض، حيث تبعثر جزيئات الهواء من الغلاف الجوي للأرض معظم الضوء الأزرق، وينعكس الضوء المتبقي على سطح القمر بتوهج أحمر، مما يجعل القمر يظهر احمر في سماء الليل.

وفي أستراليا، قدمت شركة الطيران الرسمية "كانتاس" رحلة فريدة من نوعها ستمنح ركابها فرصة مشاهدة "القمر الدموي العملاق" من على ارتفاع نحو 40 ألف قدم عن سطح الأرض.

وأطلق على الرحلة اسم "السوبر مون" وهي الأحدث في سلسلة الرحلات التي تديرها شركة كانتاس والتي تأخذ المسافرين في رحلة ممتعة قبل إعادتهم إلى المكان الذي أتوا منه.

ووصل سعر التذكرة إلى 499 دولارًا أستراليا (386 دولارًا أميركيا) للدرجة الاقتصادية بينما بلغت قيمة تذكرة درجة رجال الأعمال 1499 دولارًا أستراليا (1160 دولارا أميركيا)، علمًا وأن جميع التذاكر كان قد نفدت خلال دقيقتين ونصف الدقيقة من طرحها للبيع.

وستستغرق رحلة القمر العملاق ثلاث ساعات، حيث ستنطلق من سيدني وتحلق فوق ميناء المدينة قبل الطيران فوق السحب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا والتي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

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