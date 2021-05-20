ناشط سعودي يثير الجدل بصورة من غزة.. واتهامات باستغلال القضية للترويج لكتابه

أثار كاتب سعودي وناشط بالأمور الدينية والاجتماعية وتنمية الذات يدعى عمر آل عوضة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة نقل فيها ما يجري من أحداث في قطاع غزة حتى اتهم باستغلال القضية الفلسطينية لمصالحه الشخصية.

ونشر عمر عبر حسابه على "انستغرام" صورة وصلته من أحد أهالي قطاع غزه يوثق من خلاله بأن القصف الصهيوني دمر كل شيء باستثناء كتابه الذي كان قد ألفه في 2018 والذي يحمل عنوان "مدينة الأقوياء".

وأرفق عمر الصورة بتعليق: "مكتبة قُصفت من قِبل القردة الخنازير في غزة العزة .. وبقي هذا الكتاب صامدًا كصمود أهلها يقول لأهل غزة : أنتم (( مدينة الأقوياء ))".

ووجه عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب والمتحدث التحفيزي عمر بأنه يستغل القضية الفلسطينية لتسويق لكتابه.

يذكر أن كتاب "مدينة الأقوياء" يناقش الكتاب طرق لتشجيع القارئ على التحلي بالصبر، وتحفيز روح الشباب للتغلب على الفشل، والمثابرة في تحقيق الأحلام وهو شيء يحتاجه الكثير منا في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن عُمر توفيق عبدالله آل عوضه الغامدي إعلامي سعودي من أصول عربية ازدية بدأ بتقديم محتوى ديني إسلامي ومحتوى فكري اجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر إصداراته كتاب "فاطمئن" والذي حقق أعلى المبيعات في عدد من الدول العربية.

وكانت بدايات عمر عام 2013 من خلال عدة مواقع على شبكة الإنترنت أبرزها "يوتيوب" و "إنستجرام" و"أسك" بعمل إسكتشات وتقليد الفنانين حتى حدثت له نقطة التحول التي غيرت من مسار اهتماماته وما يقدمه كما أوضح في أكثر من مقطع له وحديث عن توبته وكيف تغيرت حياته بعد التوبة.