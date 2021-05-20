فتى الجسر في أول ظهور له.. وهذا ما قاله لأصدقائه

لا زال "فتى الجسر" يشغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد عودته وحيدًا على "جسر الملك فهد" بحقيبة سفره بعد منعه من المرور إلى البحرين فيما أكمل أصدقاءه رحلتهم السياحية.

وعبر وسم "فتى الجسر" تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العروض والهدايا التي حصل عليها من عدة شركات سعودية لرفع معنوياته ودعمه بعد خيبة الأمل التي عاشها.

ودفع الانتشار الكبير الذي حصل له "فتى الجسر" في أن يكشف عن وجهه ويظهر في مقطع فيديو يصرح فيه عن اسمه وهو عناد الروقي.

وقال فتى الجسر في الفيديو: "انا صاحب المقطع.. أشكر تفاعلكم جدًا، بإذن الله سأتلقى الجرعة الثانية وسأمتثل لأوامر الدولة واكمل سفري".

وحول أصدقائه الذين تركوه وحيدًا على الحدود وأكملوا سفرهم، قال: "الله يسامحهم ويوفقهم، وان شالله يرزقني".

وكان مقطع الفيديو للشاب الذي عاد بمفرده على "جسر الملك فهد" أصبح مادة للسخرية والتندر مع بعض المغردين على موقع “تويتر” وهو ما جعل الشركات تتسابق للتضامن معه.

جدير بالذكر أنه عقب فتح كافة المنافذ للمواطنين السعوديين، لم يتمكن بعضهم من السفر، حيث تم تحديث الشروط لتكون لمن تلقوا جرعتي اللقاح، ومن هم أكبر من 18 عامًا.