القنوات الفضائية الناقلة لمراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة

البوابة - تستعد العائلة الهاشمية في الأول من حزيران المقبل لتزف ولي عهدها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على عروسه الآنسة رجوة آل سيف في أول حفل زفاف ملكي يُقام في الأردن منذ 20 عامًا.

وأعدت المواقع والقنوات الإخبارية ووكالات الأنباء العالمية عُدتها لتغطية الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية الأسبوع المقبل وبدأت تستعد لتغطية تفاصيل عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة في قصر زهران والموكب الملكي الأحمر الذي سيجوب شوارع العاصمة الأردنية عمّان.

زفاف ولي العهد الأمير الحسين

ومع اقتراب اليوم المُنتظر، وخاصة لدى المراقبين الملكيين، تستعد العائلة المالكة الأردنية للحدث الملكي ببثه على الهواء مباشرة.

ومع مرور ما يقرب من 20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير في الأردن بزواج الأمير حمزة بن الحسين من الأميرة نور بنت عاصم، أبدت الجماهير الأردنية تشوقها لمتابعة الحدث الملكي الأسبوع المقبل.

وذكرت مصادر أردنية أن مراسم عقد القران وحفل الزفاف الملكي ستبدأ قرابة الساعة الرابعة عصرًا (توقيت الأردن) في الأول من من شهر يونيو/ حزيران القادم.

تفاصيل زفاف ولي العهد

يتضمن حفل زفاف ولي العهد الأردني العديد من الترتيبات أبرزها:

وصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا إلى قصر زهران في العاصمة عمّان

بدء توافد أفراد العائلة الهاشمية إلى قصر زهران

بدء مراسم عقد قران الأمير الحسين من الآنسة رجوة في قصر زهران

انطلاق الموكب الأحمر من قصر زهران إلى قصر الحسينية

بدء استقبال الضيوف في قصر الحسينية لحضور مأدبة العشاء

كيف تشاهد حفل الزفاف الملكي الأردني

وبحسب مصادر أردنية مطلعة، فإن حفل زفاف الأميرة إيمان سيبث على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات وهي:

قناة رؤيا: أعلنت مجموعة رؤيا الإعلامية عن إطلاق قناة مباشرة خاصة بها لنقل أحداث الزفاف الملكي عبر موقع رؤيا الالكتروني وتطبيق رؤيا.

أعلنت مجموعة رؤيا الإعلامية عن إطلاق قناة مباشرة خاصة بها لنقل أحداث الزفاف الملكي عبر موقع رؤيا الالكتروني وتطبيق رؤيا. التلفزيون الأردني

قناة المملكة

قناة رؤيا

عمان تي في

تلفزيون A one

Amman TV

قنوات فضائية مصرية تبث زفاف الأمير حسين