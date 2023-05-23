رجوة آل سيف بثوب للمصممة هنيدة صيرفي في حفلة الحناء (صور)

البوابة - استضافت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، نحو 600 سيدة من سيدات المجتمع الأردني وأميرات البيت الهاشمي في حفل الحناء الذي أقيم بمناسبة قرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة في الأول من حزيران/يونيو 2023.

وبدأت صفحات تُعنى بأخبار الموضة والأزياء تداول تفاصيل حفلة الحناء التي أقيمت في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان بحضور والدة العروس السيدة عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري المُلقبة بـ "أم فيصل".

وفي أولى الاحتفالات الملكية بزواجها من ولي عهد الأمير الحسين بن عبدالله، اختارت الآنسة السعودية رجوة آل سيف أن تطل في حفل الحناء بثوب يحمل لمسة بلدها من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصريفي، المعروفة بتصاميمها الأنيقة والفريدة التي تعكس من خلالها ثقافتها المحلية لتشيد من خلالها بتاريخ المملكة العربية السعودية.

وجاء تصميم ثوب العروس رجوة آل سيف في حفلة الحناء باللون الأبيض، والمُزيّن بتطريز ذهبي وتوشحّت بغطاء أبيض كذلك لتزيد إطلالتها رقيًا وفخامة.

وزُفّت رجوة في حفل الحناء بعد وصول الملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية بمن فيهن الأميرات إيمان بنت عبدالله وسلمى بنت عبدالله، على أنغام أهزوجة تراثية كتبت خصيصًا وغنّتها الفنانة الأردنية نداء شرارة.

وأمام جميع الحضور، رحبّت الملكة رانيا بكنتها الجديدة قائلة: "وأخيرا صار عندي كنّة..رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين، وبتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة ..فيه أحلى من هالعروس ..رجوة بعيوننا".

ولم تُخفِ الملكة رانيا تأثرها بزواج ابنها الأمير قائلة: "حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر وكنت دائما أحلم أشوفه عريس".

هدية الملكة رانيا في حفلة حناء رجوة و الحسين

تداولت صفحات تعنى بأخبار العائلات المالكة صورًا ومقاطع فيديو للهدية التي نشرتها الملكة رانيا في حفل الحناء الذي أقامته أمس في قصر زهران - مضارب بني هاشم بمناسبة قرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف.

وقدمت والدة العريس الملكة رانيا في حفل الحناء لضيوفها هدية بسيطة يحتفظون بها كتذكار منها بمناسبة اقتراب عقد قران ابنها واستعداده لبدء حياة جديدة مع عروسه الآنسة رجوة.

واختارت الملكة رانيا أن تقدم لضيوفها هدية بسطية وهي عبارة عن كمية من الحناء موضوعة في كيس أنيق باللون الأبيض مرفقة بمبخرة مصنوعة من الخشب موضوعة داخل صندوق كبير نُقش عليه الشعار الرسمي الخاص بـ عقد قران الأمير حسين ورجوة آل سيف.