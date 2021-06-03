الكلاب الضالة تنهش جثث المتوفين بـ"كورونا" في الهند

تشهد الهند موجة عنيفة من سلالات فيروس "كورونا" المُستجد الجديدة والتي تُصيب وتودي بحياة الآلاف يوميًا و تُثير قلق العالم حول الوضع الصحي بالبلاد.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار"، أن السكان المحليين بمنطقة أوتار كاشي بولاية أوتارانتشال الهندية يرون الكلاب الضالة وهي تأكل جثث المتوفيين بـ "كورونا" التي تجرفها الأمواج على ضفاف النهر.

كما شاهدوا أيضًا الكلاب وهي تأكل جثة نصف متفحمة جرفها النهر لليابسة في الوقت الذي تواجه فيه المحارق في كافة أنحاء البلاد ضغطًا شديدًا بسبب ارتفاع نسبة الوفيات جراء تفاقم حدة الفيروس وظهور سلالات جديدة منه.

وصرح أحد السكان لصحيفة "ميل أون لاين"، انه كان يجلس على ضفاف النهر يوم الإثنين الموافق الـ31 من شهر مايو الماضي ورأى الكلاب الضالة تأكل جثث المتوفيين وقال أن الأمر هو بمثابة "موت للإنسانية".

ووجه الرجل نداء لحكومة بلاده بمحاولة احتواء الموقف وإيجاد حل لمشكلة تكدس الجثث بسبب ارتفاع عدد الضحايا، فيما أعرب السكان المحليين عن قلقهم جراء تفاقم حدة انتشار الفيروس عن طريق مصادر المياه والكلاب الضالة التي تتغذى الآن على الجثث المصابة بالفيروس.

وبالرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام الأخيرة تدريجيًا إلا أن أعداد الوفيات ما زالت مرتفعة، ووفقًا للصحيفة ذاتها.

وفي وقت سابق ظهرت العديد من المشاهد المرعبة في الهند لتُنذر بخطورة الوضع الحالي فهناك عائلات تقذف أفراد عائلتهم من المتوفين بالفيروس في النهر بسبب عدم تمكنهم من حرقهم وهناك من يتخلصون منهم بإلقائهم في الشوارع.

لؤلؤة أحمد

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