الكويت: إنهاء خدمات مُعلمة نشرت تأييدًا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة

أقدمت إحدى المدارس في الكويت على إنهاء خدمات معلمة نشرت تأييدًا للعدوان الصهيوني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المدرسة الدولية الأمريكية في الكويت قررت إنهاء خدمات المعلمة بعد شكوى تقدم بها أولياء الأمور.

وبالعودة إلى حساب المعلمة على "فيسبوك" لم يتم العثور على المنشور المعني، وهو ما أكده النشطاء بأنها قامت بحذفه لاحقًا".

ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار إنهاء خدمات المعلمة، فيما طالب البعض بترحيلها من الكويت بسبب هذا المنشور.

أدانت دول عديدة حول العالم الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حيّ الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

ويحتج الفلسطينيون على القرارات الإسرائيلية، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، والتي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

ويقول السكان إنه في حال تنفيذ قرارات الإخلاء، فإنها ستشكل خطرًا على العائلات التي تقيم في 28 منزلًا منذ العام 1956.

ميا خليفة تنتصر للقضية الفلسطينية.. و"إنستغرام" يحاربها!

بعد اتهامها بقصف غزة… كابتن طيار الإماراتية مريم المنصوري تخرج عن صمتها

وسيم يوسف يثير السخرية.. اللهجة الإماراتية ذُكرت في القرآن الكريم