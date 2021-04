الكويت تصدر حكمًا بحق قاتل فرح أكبر في أسرع قضية تم تحصينها قانونيًا

وجهت النيابة العامة في الكويت تهمة القتل العمد والخطف بالإكراه للمتهم قاتل المغدورة الصائمة فرح حمزة اكبر‬⁩ في قضيتها التي هزت الشارع الكويتي والتي عُرفت إعلاميًا باسم "جريمة صباح السالم".

وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في قضية مقتل المواطنة فرح أكبر، حيث استمرت باستجواب الجاني واستدعت الشهود الذين كانوا حاضرين في موقع الجريمة.

وفي الوقت الذي واصل فيه المتهم إنكار تهمة القتل العمد، زاعمًا أن المجني عليها أخرجت سكينًا من درج مركبتها وطعنت نفسها بها.

وذكر مصدر في النيابة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحريز أداة الجريمة وهي السكين المستخدمة بطعن المجني عليها، موضحا أن رجال المباحث يبذلون جهودًا لتحريزها من خلال استجواب الجاني مجددًا بعدما أرشد عن مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما.

ويعد قرار النيابة العامة بإرسال ملف قضية المغدورة فرح إلى هيئة المحكمة ستكون أسرع قضية تم تحصينها قانونيًا وترفع إلى منصة العدل والعدالة.

ووفقًا لأوراق النيابة العامة، فإن القاتل فهد صبحي محي الدين كان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

من جهتها شددت المحامية دانة أكبر شقيقة المغدورة على ضرورة إعدام القاتل وكتبت "لن نسكت ولن نهدأ إلا بإعدام من ذبح أختي".

تفاصيل الجريمة

أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

This is the murderer after crashing into the lawyer’s car, after he kidnapped her daughter, before he murdered the sister. They will say this man was crazy, and that this is anomaly when this is more of a norm. He should not have been released on bail. #جريمه_صباح_السالم #kuwait pic.twitter.com/ydgegFE4Dy