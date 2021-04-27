الكويت تصدر حكمًا بحق قاتل فرح أكبر في أسرع قضية تم تحصينها قانونيًا

وجهت النيابة العامة في الكويت تهمة القتل العمد والخطف بالإكراه للمتهم قاتل المغدورة الصائمة فرح حمزة اكبر‬⁩ في قضيتها التي هزت الشارع الكويتي والتي عُرفت إعلاميًا باسم "جريمة صباح السالم".

وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في قضية مقتل المواطنة فرح أكبر، حيث استمرت باستجواب الجاني واستدعت الشهود الذين كانوا حاضرين في موقع الجريمة.

النيابة العامة تُوجه تهمة القتل العمد والخطف بالإكراه للمتهم قاتل الصائمة #فرح_حمزة_اكبر وتطلب تطبيق أقصى عقوبة الإعدام بحقه وسترسل ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل إلى هيئة المحكمة لتكون أسرع قضية تم تحصينها قانونياً وترفع إلى منصة العدل والعدالة. — المحامية دانة أكبر (@danaakbar) April 25, 2021

وفي الوقت الذي واصل فيه المتهم إنكار تهمة القتل العمد، زاعمًا أن المجني عليها أخرجت سكينًا من درج مركبتها وطعنت نفسها بها.

وذكر مصدر في النيابة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحريز أداة الجريمة وهي السكين المستخدمة بطعن المجني عليها، موضحا أن رجال المباحث يبذلون جهودًا لتحريزها من خلال استجواب الجاني مجددًا بعدما أرشد عن مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما.

ويعد قرار النيابة العامة بإرسال ملف قضية المغدورة فرح إلى هيئة المحكمة ستكون أسرع قضية تم تحصينها قانونيًا وترفع إلى منصة العدل والعدالة.

ووفقًا لأوراق النيابة العامة، فإن القاتل فهد صبحي محي الدين كان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

من جهتها شددت المحامية دانة أكبر شقيقة المغدورة على ضرورة إعدام القاتل وكتبت "لن نسكت ولن نهدأ إلا بإعدام من ذبح أختي".

لن نسكت ولا نهدأ الا بإعدام من ذبح اختي



الى جنان الخلد حبيبتي #عزاء_النساء pic.twitter.com/c2dmWDmGcf — المحامية دانة أكبر (@danaakbar) April 24, 2021

تفاصيل الجريمة

أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

This is the murderer after crashing into the lawyer’s car, after he kidnapped her daughter, before he murdered the sister. They will say this man was crazy, and that this is anomaly when this is more of a norm. He should not have been released on bail. #جريمه_صباح_السالم #kuwait pic.twitter.com/ydgegFE4Dy — Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) April 20, 2021

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

بعد جريمة صباح السالم.. لافتات "مناهضة للتحرش" تجتاح شوارع الكويت

سعودي يوثِّق حياته على المريخ عبر TikTok.. فهل هناك واي فاي؟!‎

تحرّش جنسيّ وكلام بذيء وضرب.. وسم "عنف التوليد" يرصد معاناة أردنيات في غرف الولادة