الكويت تقترب من الغليان .. الحرارة تخطت الـ70 في هذه المنطقة

البوابة - سجلت عدة مدن كويتية درجات حرارة قياسية اليوم الأحد، 9 يوليو 2023، مع استمرار تأثرها بموجة شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا على المناطق الساحلية خلال ساعات النهار.

وصنف موقع "Eldorado Weather"، المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم، العاصمة الكويتية بالمركز الثامن ضمن قائمة المدن الأكثر حرًا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الموقع أن منطقة مطار الكويت الدولي، في العاصمة الكويت، شهد ارتفاعًا شديدًا على درجات الحرارة حتى وصلت لـ 48.8 درجة مئوية.

الحرارة تصل 70 درجة في العقيلة

وثق مواطن كويتي درجات الحرارة الملتهبة التي شهدتها منطقة العقيلة التي تُعد من مناطق محافظة الأحمدي تقع في جنوب العاصمة الكويت.

وكشف المواطن الكويتي عبر مقطع فيديو تفاوت درجات الحرارة في المنطقة ذاتها، وقام بقياس درجات الحرارة في الظل وتحت الشمس.

ولدى وصوله للشارع العام، فوجئ المواطن بأن درجة حرارة اسفلت الشارع العام تخطت الـ 70 درجة مئوية.

درجات الحرارة على مختلف مدن الكويت اليوم

مدينة الكويت: 48 درجة مئوية نهارًا / 35 درجة مئوية ليلًا.

48 درجة مئوية نهارًا / 35 درجة مئوية ليلًا. مطار الكويت الدولي: 49 درجة مئوية نهارًا / 33 درجة مئوية ليلًا.

49 درجة مئوية نهارًا / 33 درجة مئوية ليلًا. مدينة العبدلى: 49 درجة مئوية نهارًا / 28 درجة مئوية ليلًا.

49 درجة مئوية نهارًا / 28 درجة مئوية ليلًا. مدينة الجهراء: 50 درجة مئوية نهارًا / 34 درجة مئوية ليلًا.

50 درجة مئوية نهارًا / 34 درجة مئوية ليلًا. منطقة السالمية: 42 درجة مئوية نهارًا / 34 درجة مئوية ليلًا.

42 درجة مئوية نهارًا / 34 درجة مئوية ليلًا. مدينة الأحمدي: 41 درجة مئوية نهارًا / 33 درجة مئوية ليلًا.

41 درجة مئوية نهارًا / 33 درجة مئوية ليلًا. جال اللياح: 49 درجة مئوية نهارًا / 29 درجة مئوية ليلًا.

49 درجة مئوية نهارًا / 29 درجة مئوية ليلًا. النويصيب: 46 درجة مئوية نهارًا / 31 درجة مئوية ليلًا.

46 درجة مئوية نهارًا / 31 درجة مئوية ليلًا. منطقة الوفرة: 48 درجة مئوية نهارًا / 27 درجة مئوية ليلًا.

مدينة إيرانية تسجل رقمًا قياسيًا

سجلت مدينة الأهواز أو الأحواز، عاصمة ومركز محافظة خوزستان وتقع جنوب غرب إيران، درجات الحرارة الأعلى على مستوى العالم.

وبحسب موقع "Eldorado Weather”، وصلت درجات الحرارة في مدينة الأهواز 49.8 درجة مئوية اليوم الأحد، 7 يوليو 2023.

في المقابل، سجلت محطة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية أدنى درجات حرارة اليوم الأحد مع -73.1 درجة مئوية تحت الصفر.

