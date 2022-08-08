مدينة كويتية تسجل أسخن منطقة على كوكب الأرض

سيطرت العديد من المدن الكويتية والعراقية على قائمة الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA للمناطق الأكثر سخونة في العالم اليوم الاثنين، 8 يوليو 2022.

وتضمنت القائمة، التي يتم تحديث بياناتها بشكلٍ دوري، 9 مدن كويتية و4 مدن عراقية ومدينتين إيرانيتين من أصل 15 مدينة سجلت أعلى درجات حرارة خلال الساعات القليلة الماضية.

وسجلت مدينة الجهراء الكويتية أعلى درجة حرارة في العالم اليوم التي بلغت 53 درجة مئوية، فيما جاءت المدن الكويتية الصلبيبة والعبدلي والصابرية ثانيًا مع 52.1 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر سخونة في العالم

1 الجهراء (الكويت) 53 درجة مئوية

2 الصليبية (الكويت) 52.1 درجة مئوية

3 العبدلي (الكويت) 51.2 درجة مئوية

4 الصابرية (الكويت) 51.1 درجة مئوية

5 عبادان (إيران) 51 درجة مئوية

6 الناصرية (العراق) 50.8 درجة مئوية

7 العمارة (العراق) 50.6 درجة مئوية

8 البصرة - حسين (العراق) 50.6 درجة مئوية

9 Experimental Farm (بالكويت) 50.4 درجة مئوية

10 Abraque Mazraa (بالكويت) 50.1 درجة مئوية

11 مطار الكويت الدولي (بالكويت) 50.1 درجة مئوية

12 الرافعي (العراق) 49.6 درجة مئوية

13 السلمي (الكويت) 49.3 درجة مئوية

14 الوفرة (الكويت) 49 درجة مئوية

15 الأحواز (إيران) 48.9 درجة مئوية

صيف لاهب في الكويت

قال مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية بالكويت ضرار العلي إن التوقعات تشير إلى استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة خصوصًا في البحر والمناطق الساحلية اليوم الاثنين.

وذكر ان الطقس سيكون بدءا من الثلاثاء إلى الخميس شديد الحرارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 48 إلى اكثر من 50 درجة مئوية على بعض المناطق.

الكويت تصل لمرحلة الغليان

رصدت بعض محطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية في 22 يوليو الماضي درجات حرارة ملموسة تخطت المُسجلة بمراحل، حيث سجلت محطة رأس السالمية درجات حرارة ملموسة وصلت 56 درجة مئوية عند الساعة 11:53 دقيقة.

كما سجلت محطة النويصيب عند الساعة 9:15 حرارة ملموسة وصلت إلى 55 درجة مئوية يوم الجمعة 22/7/2022.

ويُعزى ارتفاع درجات الحرارة الملموسة إلى زيادة نسب الرطوبة بشكلٍ ملحوظ نتيجة هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نحو المناطق الساحلية والجزر، وهو ما يزيد الإحساس بالحرارة مع أجواء خانقة.