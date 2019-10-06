الكويت.. يُشعل النار في زوجته ثم يعود لعقله ويسعفها

قام رجل كويتي من فئة "البدون" بحرق زوجته من خلال سكب البنزين عليها متعمدًا وبعد تعذيبها قام بنقلها الى المستشفى.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام محلية في الكويت، فقد نشب الخلاف بين الزوجين حتى جن جنون الزوج ليقوم بسكب البنزين فوق جسد زوجته الإندونيسية البالغة من العمر 43 عامًا وأشعل فيها النيران متعمدًا، لكن الغريب ما فعله بعد ذلك.

فقد رجع إلى عقله بعدما رآى زوجته تحترق، فحاول إنقاذها باستخدام بطانية.

فيما ألقت الشرطة القبض على الزوج بعدما أتت سيارة الإسعاف وتم نقل الزوجة إلى المستشفى سريعًا، وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثانية في اليد والبطن والظهر، بالإضافة إلى جرح كبير في الكتف.

ولم يوضح زوجها سبب الخلاف واعترف فقط بأنه هو السبب في إيذائها الجسدي، حيث سكب البنزين على جسدها من شدة غضبه وقام بإشعال النار فيها ثم أسرع بإطفائها باستخدام بطانية.