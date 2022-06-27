المثليين جنسيًا تنطلق في اسطنبول والشرطة تتصدى

نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة إسطنبول التركية في تفريق مسيرة لـ المثليين جنسيًا كانت قد انطلقت يوم أمس الأحد، 26 يونيو 2022، بمشاركة المئات في ميدان تقسيم أحد أكثر الأماكن السياحية في تركيا ازدحامًا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن منظمي المسيرة التي انطلقت للاحتفال بما يسمى "شهر الفخر – Pride Month" بأن قوات الأمن ممثلة بفرق مكافحة الشغب اعتقلت نحو 100 شخص في محاولة لتفريق التجمع.

وذكرت الصحيفة بأن المتظاهرين كانوا في طريقهم نحو شارع الاستقلال الواقع في منطقة بيوغلو عندما منعتهم شرطة مكافحة الشغب والأسوار المعدنية من دخول ميدان تقسيم الشهير الذي يشكل مسرحًا مهمًا للتظاهرات السياسية منذ وجوده.

وحتى قبل بدء المسيرة، داهمت الشرطة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت أشخاصًا كانوا يرفعون أعلام قوس قزح بينهم صحافيون.

وفي الوقت الذي نجح فيه بعض المتظاهرين من الفرار، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط العشرات قبل تحميلهم في حافلات.

يقول المنظمون ونقابة المحامين في اسطنبول إن المظاهرات السلمية مثل هذه لا يمكن منعها.

وهتفت إحدى المشاركات في مسيرة المثليين: "التمييز جريمة ، قوس قزح ليس جريمة”.

من جهتها قالت منظمة Kaos GL، وهي مجموعة بارزة من مجتمع المثليين، إن الشرطة التركية اعتقلت 52 شخصًا قبل وقت قصير من بدء المسيرة في الخامسة مساءً، فيما قالت لجنة برايد ويك في وقت لاحق إن أكثر من 100 اعتقلوا.

وقالت لجنة اسطنبول للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى على تويتر: "نحن لا نستسلم، لا نخاف، سنواصل أنشطتنا في أماكن آمنة وعلى الإنترنت”.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يتم تفتيشهم وتحميلهم في حافلات، بمن فيهم مصور وكالة فرانس برس بولنت كيليتش الذي اقتيد مع آخرين في سيارة للشرطة.

وعلى الرغم من القمع المستمر والعداء المتزايد الذي أبدته السلطات التركية، فإن مجتمع الميم (المثليين جنسيًا) ينظم كل عام مسيرة تنطلق في اسطنبول.

وكان حاكم المدينة قد حظر مسيرات مشابهة للمثليين جنسيًا في السابق لأسباب أمنية رسميًا، وهو ما يعرضه لانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية بوصفها سياسة تروج لرهاب المثلية الجنسية وتحد من الحرية الفردية.

المثليين جنسيًا في تركيا

لا تعتبر الممارسات الجنسية المثلية غير قانونية في تركيا، لكنها لم تجعل زواج المثليين قانونيًا، وتحارب حكومتها المحافظة بشكل متزايد للجماعات التي لا ترى أنها تمثل قيمها الدينية.

هبة أحمد

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