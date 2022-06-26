فلبينية تتوج بلقب ملكة جمال العابرات جنسيًا

في شهر يونيو من كل عام، تكثر الأخبار المريبة باعتباره شهر الفخر الذي يحتفل فيه ما يسمى مجتمع الميم (الشواذ جنسيًا) لإظهار الوحدة مع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا كان آخرها اختيار ملكة جمال العابرات جنسيًا.

توّجت الفلبينية "فوشيا آن رافينا" بلقب ملكة جمال العابرات جنسيًا لعام 2022 خلال حفل أقيم في تايلاند يوم السبت 25 يونيو.

ونجح/ت "رافينا" (27 عامًا) في الحصول على التاج متفوقة على 22 مرشحة أخرى في المسابقة التي تقام بنسختها الرابعة لتكون بذلك خلفًا للمكسيكية "فالنتينا فلوشير".

فيما احتلت الكولومبية ياسمين خيمينيز والعربية الفرنسية آيلا شانيل المركز الأول والوصيف الثاني على التوالي.

وخلال الجزء الأخير من فقرة السؤال والجواب، سُئلت المرشحات عن كيفية تعليمهم أهمية المساواة في حال فوزهم بالمسابقة. كانت إجابة الفائزة رافينا: "سأبدأ بالتأثير على الآخرين لنشر الحب والسلام والوحدة لتحقيق المساواة في العالم لأننا بعد كل شيء نعيش تحت سماء واحدة. ونتنفس نفس الهواء. ونعيش جميعًا من الاختلافات حيث يكون الحب عالميًا".

ملكة جمال العابرات جنسيًا

وأطلقت المسابقة، التي تجمع العابرات جنسيا من جميع أنحاء العالم، منذ أكثر من عقد لمساعدتهن على الشعور بمزيد من القبول من قبل المجتمع. (حسب قول الجهة المنظمة)

شهر الفخر

بدأ الاحتفال بما يسمى بـ شهر الفخر في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا في شهر 1970 قبل أن يأخذ صدى في بعض البلاد الأوروبية.

ويحتفل شهر الفخر بـ"ثقافة ونشاط" مجتمع الميم من خلال سلسلة من الأنشطة المنظمة، بما في ذلك مهرجانات الأفلام والمعارض الفنية والمسيرات والحفلات الموسيقية، وغيرها من البرامج التي تؤجج الرأي العام في العديد من دول العالم خاصة العربية والإسلامية التي ترفض مثل هذه المظاهر.

وخلال هذا الشهر تدعم العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية قضايا المثلية، عن طريق طرح منتجات وتصاميم خاصة تتميز بألوان قوس قزح التي يتبناها ذلك المجتمع، أو حتى بكلمات وشعارات تعبر عن مساندة ذلك المجتمع وهو ما يدفع الكثيرين للإطلاق حملة من أجل مقاطعة منتجاتها كان آخرها حملة مقاطعة منتجات هدى بيوتي المملوكة لخبيرة التجميل العراقية ورائدة الأعمال هدى قطان بعدما دعمت هذا مجتمع الميم قبل أيام.

هدى بيوتي تدعم المثليين ومطالبات بمقاطة منتجاتها

أثارت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال العراقية هدى القطان، صاحبة علامة هدى بيوتي ، ردود أفعال غاضبة في الإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية بعدما دعمت المثليين جنسيًا بمناسبة احتفالهم بـ"شهر الفخر" في شهر يونيو من كل عام.

وتواجه خبيرة التجميل العراقية والمقيمة في دبي انتقادات حدة لنشرها صورة عبر حساب هدى بيوتي لمواد التجميل على تطبيق "إنستغرام" للاحتفال بشهر الفخر والدعوة إلى التضامن مع مجتمع الميم أو المثليين جنسيًا.

وبعد ساعات من نشرها الصورة التي تروج لكونسيلر Faux Filter Concealer الجديد، تلقت هدى قطان أكثر من 4000 تعليق يطالب بسحب منتجاتها من الأسواق العربية.

وعبر وسم #مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمقاطعة منتجات هدى بيوتي التجميلية وسط مطالبات بإيقافها وترحيلها وسحب الترخيص من شركتها ومقاطعة منتجات الشركة في أسواق الدولة.

هدى بيوتي تدعم المثليين ومطالبات بمقاطة منتجاتها

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