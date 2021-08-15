المثلي رين يسيء للرسول.. فيديو يوثق الإساءة ومطالبات بالقبض عليه

يشهد الشارع السعودي حالة من الغليان بعد تطاول شاب شاذ على مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكلمات وعبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وسم "#المثلي_رين_يسيء_للرسول" تداول موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يُسمع فيه شابًا يتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وادعى الشاب في إحدى غرف المحادثة بأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عن وجود مثليين ومثليات لكانت حياتهم أفضل، وهو ما عرضه لموجة انتقادات عارمة.

وعبر ذات الوسم، كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشخص الذي سُمع صوته في المحادثة يدعى "رين" وكان قد أعلن بأنه مثلي الجنس قبل سنوات.

مرحبًا



وصلني مقطع لصعلوك مُىْحط يتطاول على أشرف الخلق نبينا "محمد" صلى الله عليه وسلم #المثلي_رين_يسيء_للرسول pic.twitter.com/ZI1dHSS9Yd — WHR (@whrumor) August 14, 2021

وطالب المغردون السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية بمحاسبته المثلي رين لتطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة لغيره.

كما دعا رواد موقع التدوين الى التوقف عن استخدام كلمة "مثلي الجنس" لوصف هذه الفئة من الأشخاص، وتسمية الأمور بمسمياتها وبأن أمثاله يسموا "شواذ" لفعلهم الشاذ عن الطبيعة البشرية.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من توقيت تسجيل مقطع الفيديو، إلا أن عدد من المغردين أشاروا الى أن الحوار كان على منصة "بووم".

وتنوعت تعليقات المغردين على النحو التالي:

#المثلي_رين_يسيء_للرسول

حسبي الله ونعم الوكيل الا حبيب امتنا!!!!!! — آن|SPACE (@iwxrl_) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول

إنها حرب طويلة و مُتعبة يا اصدقاء

فاحرصوا على دينكم ومبادئكم منها. — 𝚂𝙷𝙰𝙼𝚁𝙸⚖️. (@fnj6h) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول مافي شي اسمه المثلي فيه شي اسمه شاذ عن طبيعته وعن خلقة الله له — حٍآئلُِية آلُِهـوُﮯ وُآلُِهـوُية (@Hayilia5566) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول

التطبيق الزبالة هذا ما يدخل الا الزبايل

تمحن على المايك ومثلي قذر يتكلم بالدين والله هزلت وما اخيس منه الا اللي يرد عليه

هذا كأنك قاعد تنصح مومس او باغية انها تصلي — بدر 🌌 (@Dont_StopXxX) August 15, 2021

هو انتو من جدكم وبكامل قواكم العقليه تعطونهم وجه مسوين هاشتاق عشان شخص نكره ؟ #المثلي_رين_يسيء_للرسول — كُن وحيداً و لا تكن بديلاً (@ii3ae) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول المخانيث والقحاب كاثرين ويبثون مباشر ويتكلمون وكأنهم على حق ولووثو المجتمع ونجسوه ولا حد قالهم وين رايحين مع انهم منحرفين ومرضى وتلوث ديني وبصري وفكري وأجتماعي وأخطر فليش مايكون فيه وقفه وينبذون نبذ ويتحاكمون ويمتثلون للقانون نفسهم نفس اي مجرم⛔ خطير — السعوديه العظمى KSA🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@u1wlcWasJ2fEBSP) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول مين هذا اصلا؟ نكره محد كان يعرفه و بعد الهاشتاق الحين نص الناس صارت تعرفه وبيتابعونه وينشهر — Sky (@8nonames) August 15, 2021

خسئتم!!

تتحدثون عن أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم



خسئتم!!

تسيئون لمن هو أحبُّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا!!



عجب الزمان أن ترى من وافقوا على فعلة قوم لوط أن يتحدثوا بكل وقاحة وجرأة عن خاتم الانبياء والمرسلين!!

فداك ابي وامي يا رسول الله #المثلي_رين_يسيء_للرسول — ᏚᎪᎬᎬᎠ 🕵🏻‍♂️🖤 (@8nokk) August 15, 2021

#المثلي_رين_يسيء_للرسول اسمه شاااااذذ اسمهم شووواااذ شوووواااااعععذذذذ ش و ا ذ مالهم مسمى غير كذا ويخسون يكون لهم مسمى او يُرفع لهم علم او ينتظرون من المجتمعات تتقبلهم الي ينافي الدين والفطره مانعده شيء والي مايعجبه كلامي فيه خلل في فطرته ودينه ولازم يشوف لنفسه حل ويتعالج👌🏻👌🏻👌🏻. pic.twitter.com/jwkxWe6ZrM — ℳ∝ (@mimo5_) August 15, 2021

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