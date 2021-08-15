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المثلي رين يسيء للرسول.. فيديو يوثق الإساءة ومطالبات بالقبض عليه

منشور 15 آب / أغسطس 2021 - 01:02
علم مجتمع الميم
علم مجتمع الميم

يشهد الشارع السعودي حالة من الغليان بعد تطاول شاب شاذ على مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكلمات وعبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وسم "#المثلي_رين_يسيء_للرسول" تداول موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يُسمع فيه شابًا يتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وادعى الشاب في إحدى غرف المحادثة بأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عن وجود مثليين ومثليات لكانت حياتهم أفضل، وهو ما عرضه لموجة انتقادات عارمة.

وعبر ذات الوسم، كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشخص الذي سُمع صوته في المحادثة يدعى "رين" وكان قد أعلن بأنه مثلي الجنس قبل سنوات.

وطالب المغردون السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية بمحاسبته المثلي رين لتطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة لغيره.

كما دعا رواد موقع التدوين الى التوقف عن استخدام كلمة "مثلي الجنس" لوصف هذه الفئة من الأشخاص، وتسمية الأمور بمسمياتها وبأن أمثاله يسموا "شواذ" لفعلهم الشاذ عن الطبيعة البشرية.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من توقيت تسجيل مقطع الفيديو، إلا أن عدد من المغردين أشاروا الى أن الحوار كان على منصة "بووم".

وتنوعت تعليقات المغردين على النحو التالي:

 

 

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةمجتمع الميمتويترمثلي الجنس

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