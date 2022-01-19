المصارعة الحرة في جدة : الموعد - الموقع - أسعار التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بالتعاون مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)،عن إقامة عرض المصارعة الحرة في جدة داخل "جدة سوبر دوم -Jeddah Super Dome" أكبر قبة بلا أعمدة في العالم.

ومن المقرر أن تقام فعالية المصارعة الحرة في جدة "غرفة الإقصاء - WWE Elimination Chamber"، يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022.

ويكمل عرض WWE Elimination Chamber التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم أشهر الفعاليات والعروض الترفيهية العالمية.

المصارعة الحرة في جدة

تحظى المصارعة على اهتمام كبير بين السعوديين الذين يحرصون على حضور الفعاليات التي تعد الأضخم والأكبر على مستوى الفعاليات الترفيهية التي تقام في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض 2022.

وسيكون هذا هو الحدث السابع الذي تقيمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية WWE في المملكة العربية السعودية في إطار شراكة مدتها 10 سنوات لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسبق هذا العرض عدة شراكات سابقة مع WWE لتقديم عروض دولية في السعودية، والتي حققت نجاحًا محليًا ودوليًا ملحوظًا، بما في ذلك عرض WWE Crown Jewel الأخير في موسم الرياض 2021 و WWE Super ShowDown في موسم الرياض في أوائل عام 2020.

موعد المصارعة الحرة في جدة

التاريخ: 19 فبراير 2022

توقيت المصارعة الحرة في جدة

قبل العرض: 8 مساءً

العرض الرئيسي: 9 مساءً

موقع المصارعة الحرة في جدة

جدة سوبر دوم، المملكة العربية السعودية

تذاكر المصارعة الحرة في جدة

لم يتم طرح تذاكر المصارعة الحرة في جدة حتى هذه اللحظة، سيتم عرضها في حال توفرها على الموقع.

أسعار تذاكر لمصارعة الحرة في جدة

لم يتم طرح أسعار تذاكر المصارعة الحرة في جدة حتى هذه اللحظة.

جدة سوبر دوم

سجلت "جدة سوبر دوم -Jeddah Super Dome" أو قبة جدة السوبر رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر قبة قائمة بدون أعمدة في العالم.

تقع قبة جدة السوبر على طريق المدينة غرب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تبلغ مساحة جدة سوبر دوم الداخلية أكثر من 24 ألف متر مربع، بارتفاع 46 مترًا، وقطر 210 مترًا، وموقف سيارات يتسع لـ 5200 سيارة.

وتستضيف جدة سوبر دوم العديد المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك بعض أكبر الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الأخرى في المدينة.

غرفة الإقصاء - WWE Elimination Chamber

تعد "غرفة الإقصاء - WWE Elimination Chamber" حدثًا مثيرًا تم إنتاجه لأول مرة بواسطة WWE في عام 2010.

وتقوم فكرة العرض بالتنافس على مباراة أو اثنتين من المباريات الرئيسية داخل غرفة التصفية، إما مع البطولات أو الفرص المستقبلية في البطولات على المحك.

وسيكون حدث 2022 هو الحدث الثاني عشر في إطار التسلسل الزمني لـ Elimination Chamber وسيضم مصارعين من علامتي Raw و SmackDown.