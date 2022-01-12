المفقودة ياسمين هاني تثير قلق الكويتيين

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نداء استغاثة للعثور عن طفلة تحمل الجنسية المصرية تدعى ياسمين هاني الغائبة عن منزل ذويها منذ أكثر من 24 ساعة.

وعبر وسمي “#ياسمين_هاني" و”#ابحثوا_عن_ياسمين" تناقل رواد موقع التدوين في الكويت تفاصيل المفقودة المصرية ووصفها وصورتها للمساعدة في العثور عليها.

#ياسمين_هاني عمرها 12 عاماً مفقودة منذ الامس في منطقة حولي وكانت ترتدي الزي المدرسي لمدرسة الجيل الجديد



• أسرة الفتاة تناشد المساعدة في العثور عليها والتواصل على هاتف رقم 50646456#ابحثوا_عن_ياسمين pic.twitter.com/j8X9Q1Mhps — كويت نيوز (@KuwaitNews) January 12, 2022

#ياسمين_هاني

مفقودة من امس بعد ما بلغوها المدرسة ترجع بعد ساعة

ترتدي الزي المدرسي لمدرسة الجيل الجديد

البنت مثل الورد عمرها ١٢ سنة

الوالدين متغربين و منهارين

ساعدوهم بالبحث بالنشر وبالدعوات

اللهم إنّا استودعناك ياسمين احفظها بحفظك وردها لوالديها سالمة من كل شر#ابحثوا_عن_ياسمين pic.twitter.com/Kq9Xy4doGY — نورة الحذران🇵🇸🇰🇼 (@nurafh80) January 12, 2022

وذكر المغردون بأن الطفلة ياسمين تبلغ من العمر 12 عامًا وتحمل الجنسية المصرية وأرفقوا صورتها للمساعدة في العثور عليها والاتصال بالرقم المتداول.

وذكر المغردون بأن الطفلة ياسمين كانت قد غادرت مدرستها الموجودة في منطقة حولي مرتدية الزي المدرسي لمدرسة "الجيل الجديد" يوم أمس لكنها لم تصل منزل ذويها حتى هذه اللحظة.

وناشد المغردون السلطات الأمنية بالاستنفار من أجل العثور على الطفلة المفقودة، فيما حمل قسم من المغردين المسؤولية على المدرسة وبأنها السبب في ضياع الطفلة.

وجعني قلبي الطفلة كبر بنتي!

كيف المدرسة الكلاب يخلوها تخرج لوحدها؟ ياليت المدرسة والمديرة يتحاسبوا!

طفلة صغيرة إما تروح مع أهلها أو بباص المدرسة، كيف يخلوها تخرج من المدرسة لوحدها؟!

إذا ماسمحوا لها تدخل المدرسة لأي سبب يخلوها عند الإدارة ويتصلوا بأهلها ياخذوها، مايتركوها لوحدها. https://t.co/Zbst74cAKw — Meriam Al Sultan سا(حرة) (@AlSultan_Meriam) January 12, 2022

بنت صغيره وضايعه من امس الصبح ومافي اغلاق للشوارع عشان تصغرون مساحة البحث، والدنيا مفروض كلها طالعه الحين تدور عليها!!!! ولا عشان وافده ماكو اهتمام ولا شنو الوضع فهموني؟؟؟؟؟؟

مفروض الكللل يطلع يدور الكل !!!!



#ياسمين_هاني — Princess (@ia53_) January 12, 2022

وتسائل المغردون عن السبب الذي قد يدفع المدرسة بالسماح للطفلة بمغادرة الحرم التعليمي بدون مرافق أو ولي أمر.