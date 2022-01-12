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المفقودة ياسمين هاني تثير قلق الكويتيين

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:19
المفقودة ياسمين هاني
المفقودة ياسمين هاني

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نداء استغاثة للعثور عن طفلة تحمل الجنسية المصرية تدعى ياسمين هاني الغائبة عن منزل ذويها منذ أكثر من 24 ساعة.

وعبر وسمي “#ياسمين_هاني" و”#ابحثوا_عن_ياسمين" تناقل رواد موقع التدوين في الكويت تفاصيل المفقودة المصرية ووصفها وصورتها للمساعدة في العثور عليها.

وذكر المغردون بأن الطفلة ياسمين تبلغ من العمر 12 عامًا وتحمل الجنسية المصرية وأرفقوا صورتها للمساعدة في العثور عليها والاتصال بالرقم المتداول.

وذكر المغردون بأن الطفلة ياسمين كانت قد غادرت مدرستها الموجودة في منطقة حولي مرتدية الزي المدرسي لمدرسة "الجيل الجديد" يوم أمس لكنها لم تصل منزل ذويها حتى هذه اللحظة.

وناشد المغردون السلطات الأمنية بالاستنفار من أجل العثور على الطفلة المفقودة، فيما حمل قسم من المغردين المسؤولية على المدرسة وبأنها السبب في ضياع الطفلة.

وتسائل المغردون عن السبب الذي قد يدفع المدرسة بالسماح للطفلة بمغادرة الحرم التعليمي بدون مرافق أو ولي أمر.

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كلمات دالة:الكويتحولي

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