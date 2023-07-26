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الملكة رانيا تغير صور بروفايل حساباتها على مواقع التواصل.. شاهدوا جمالها

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 26 تمّوز / يوليو 2023 - 08:45
الملكة رانيا
الملكة رانيا

البوابة - فاجأت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، متابعيها بتغيير الصورة الرسمية والخلفية لكافة حساباتها الرسمية والموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".

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واختارت الملكة رانيا أن تستبدل صورتها القديمة بواحدة من أجمل اللقطات العفوية التي التقطت لها، وقد ارتسمت ابتسامة ناعمة ورقيقة على وجهها أثناء تواجدها في إحدى الفعليات الرسمية.

الملكة رانيا

أما بالنسبة للصورة الخلفية - Background Photo، اختارت الملكة رانيا أن تضم أبرز اللحظات العفوية التي عاشتها مؤخرًا مع زوجها عبدالله الثاني وعائلتها اللطيفة والمؤلفة من ابنها البكر وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة إيمان بنت عبدالله والأميرة سلمى بن عبدالله والأمير هاشم بن عبدالله.

وجمعت الصورة اللحظات المميزة التي شهدتها العائلة المالكة في الأردن، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية، ومنها:

الملكة رانيا

  • زواج ولي العهد الأمير الحسين من الأميرة رجوة آل سيف في الأول من يونيو 2023

  • حفل الحناء التي أقامتها للأميرة رجوة في قصر الحسينية

  • زواج الأميرة إيمان من السيد جميل شهر مارس 2023 في بيت الأردن

  • حفل الحناء الذي أقامته للأميرة إيمان في قصر الحسينية

  • تخرج الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2023

  • تخرج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي في مايو 2023

ولم تغفل الملكة رانيا عن وضع لمستها في الصورة الخلفية لحسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمن الشعار الرسمي لها والمؤلف من اسمها واسم زوجها الملك عبدالله.

كما لفتت عبارة "الحمد لله" المطبوعة على الجانب الأيسر من الصورة أنظار متابعي الملكة رانيا، والتي أرادت من خلالها التعبير عن فرحها وشكرها لله على الأحداث السعيدة واللحظات المميزة التي عاشتها برفقة عائلتها في الآونة الأخيرة.

الملكة رانيا


الملكة رانيا 

تحظى الملكة رانيا بشهرة واسعة على مستوى العالم، باعتبارها مدافعة دولية عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق أطفال العالم.

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ويتابع الملكة رانيا عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين الأشخاص، فعلى منصة إنستغرام يتابعها أكثر من 9 مليون شخص، وعلى فيسبوك أكثر من 18 مليون شخص، وعلى تويتر أكثر من 10 مليون شخص.

أكملت أيقونة الطراز الملكي وأم لأربعة أطفال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1991 واستمرت في تطوير حياتها المهنية في مجال البنوك وتكنولوجيا المعلومات قبل أن تنضم  للعائلة المالكة الأردنية في عام 1993. 

بالإضافة إلى عملها المتنوع الجهود الإنسانية والمساهمات متعددة القطاعات، وجهودها لتحدي الصور النمطية السائدة حول الثقافات العربية والإسلامية وتعزيز التفاهم والقبول بين الناس من جميع الأديان والخلفيات قد أكسبتها اعترافًا عالميًا.

كلمات دالة:الملكة رانيا

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