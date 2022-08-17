الملكة رانيا نتشر صور جديدة من خطوبة الأمير الحسين من رجوة آل سيف

شاركت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل خطوبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة آل سيف.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام صورًا من حفل الخطوبة وقراءة فاتحة نجلها الأمير الحسين في منزل عروسه الآنسة رجوة في العاصمة السعودية الرياض.

وعكست الصور التي نشرتها الملمكة رانيا مشاعر الفرح والسرور التي انتابتها بخطوبة نجلها الأمير الحسين، حيث ظهرت في إحدها وقد توسطت العروسين فيما أظهرت الثانية العناق الأبوي الذي منحه العاهل الأردني لخطيبة ابنه الآنسة رجوة.

المصدر: الحساب الرسمي للملكة رانيا على إنستغرام queenrania@

المصدر: الحساب الرسمي للملكة رانيا على إنستغرام queenrania@

وأرفقت الملكة رانيا صور حفل الخطوبة بعبارات مؤثة عبرت من خلالها عن فرحها بهذه المناسبة السعيدة، وقالت: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله

نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التدوين "تويتر" مساء الأربعاء، 17 أغسطس 2022، تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة.

وجاء في تغريدة الديوان الملكي الهاشمي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

من هي خطيبة الأمير الحسين ؟

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الأردني نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الشاب الحسين بن عبد الله، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عروسه الحسناء.

من هي رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف. والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض.

عمر رجوة آل سيف

تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

28 أبريل 1994. العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

عائلة آل سيف

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

الملكة رانيا تحتفل بخطوبة الأميرة إيمان

احتفلت الملكة رانيا في يوليو الماضي بخطوبة ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، من السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشرت الملكة عبر حسابها في "إنستغرام" صور للأميرة إيمان رفقة خطيبها جميل، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائمًا، ويجعل التمام على خير".

وفي أول ظهور للأميرة الحسناء إيمان بنت عبدالله الثاني رفقة خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس اعتمدت فستانًا أنيقًا باللون الأبيض.

واعتمدت العروس الحسناء في الصورة الأولى لها مع خطيبها جميل تسريحة شعر بسيطة إذ أسدلت شعرها على كتفيها بطريقة رائعة واعتمدت مكياج بسيط.

من هو جميل ألكساندر ترميوتس

لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني السيد جميل ألكساندر ترميوتس حتى هذه اللحظة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي نحو محركات البحث من أجل الوصول إلى معلومات تتعلق بعريس الأميرة ايمان ابنة الملك عبدالله الثاني.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء، لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق منها، تتعلق بالعريس جميل ألكساندر ترميوتس.

فنزويلي من أصل يوناني.

تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016.

يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures.

عمل سابقًا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

عمل سابقًا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

ولي العهد الأردني يهنئ شقيقته الاميرة ايمان بمناسبة خطوبتها