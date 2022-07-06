ولي العهد الأردني يهنئ شقيقته الاميرة ايمان بمناسبة خطوبتها

هنأ ولي الأمير الحسين بن عبدلله، ولي العهد الأردني، شقيقته الاميرة ايمان بنت عبدلله بمناسبة خطوبتها من الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.

ونشر الأمير الحسين بن عبدالله صورة تجمعه بالعروس الأميرة إيمان وخطيبها جميل عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وأرفق الأمير الحسين بن عبدالله الصورة بتعليق جاء فيه: "بارك الله لكما وجمع بينكما على خير ان شاءالله، مبارك الخطوبة أختي الغالية ايمان والأخ جميل".

خطوبة الاميرة ايمان بنت عبدالله الثاني

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء، ٦ يوليو ٢٠٢٠، نبأ خطوبة الاميرة ايمان من الشاب جميل.