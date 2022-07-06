ولي العهد الأردني يهنئ شقيقته الاميرة ايمان بمناسبة خطوبتها

هنأ ولي الأمير الحسين بن عبدلله، ولي العهد الأردني، شقيقته الاميرة ايمان بنت عبدلله بمناسبة خطوبتها من الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.
ونشر الأمير الحسين بن عبدالله صورة تجمعه بالعروس الأميرة إيمان وخطيبها جميل عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام.
وأرفق الأمير الحسين بن عبدالله الصورة بتعليق جاء فيه: "بارك الله لكما وجمع بينكما على خير ان شاءالله، مبارك الخطوبة أختي الغالية ايمان والأخ جميل".
خطوبة الاميرة ايمان بنت عبدالله الثاني
أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء، ٦ يوليو ٢٠٢٠، نبأ خطوبة الاميرة ايمان من الشاب جميل.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "حضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة الاميرة ايمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".
وأضاف: "كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس".
الملكة رانيا تبارك للأميرة ايمان
هنأت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بمناسبة خطوبتها على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.
ونشرت الملكة عبر حسابها في أنستغرام اليوم الاربعاء: “الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)