  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. الملك الأردني يوجه بعلاج طفلة لبنانية أصيبت برصاصة طائشة قرب العمود الفقري

الملك الأردني يوجه بعلاج طفلة لبنانية أصيبت برصاصة طائشة قرب العمود الفقري

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 12:08
سهيلة كسار
سهيلة كسار

وجه العاهل الأردني عبدالله الثاني بعلاج الطفلة اللبنانية سهيلة كسار بعد إصابتها برصاصة طائشة بالقرب من العمود الفقري خارج منزلها في ببنين- عكار شمالي لبنان الأسبوع الماضي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن الطفلة سهيلة (8 سنوات) وصلت الأراضي الأردنية على متن طائرة خاصة قبل ساعات وتوجه لتفقدها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

وستتلقى سهيلة العلاج لضمان قدرتها على المشي مرة أخرى.

وقالت السفيرة اللبنانية السابقة في الأردن تريسي شمعون، والتي أوصلت معاناة الطفلة سهيلة الى العاهل الأردني: "ما حدث كان عبارة عن معجزة".

ومن المقرر أن تتلقى الطفلة سهيلة العلاج اللازم في مستشفى مدينة الحسين الطبية في الأردن التابع للقوات المسلحة الأردنية.

وفي مقابلة مع MTV ، سُئلت سهيلة عما ستقوله لمطلق النار فأجابت: "لا تفعل ذلك مرة أخرى، لا تطلق النار مرة أخرى. وللجميع، لا تطلقوا النار ما لم تعرفوا أين ستسقط الرصاصة".

رانيا العبادي.. فتاة أردنية قتلها والدها لتدني علاماتها في الجامعة
ما حقيقة انتحار الناشطة السعودية المُعارضة هدى العمري في لندن؟
منع امرأة دخول مستشفى بيروت لأن ملابسها كانت "كاشفة للغاية" (فيديو)

 
كلمات دالة:سهيلة كسارالأردنلبنانالملك عبدالله الثاني

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...