الملك الأردني يوجه بعلاج طفلة لبنانية أصيبت برصاصة طائشة قرب العمود الفقري

وجه العاهل الأردني عبدالله الثاني بعلاج الطفلة اللبنانية سهيلة كسار بعد إصابتها برصاصة طائشة بالقرب من العمود الفقري خارج منزلها في ببنين- عكار شمالي لبنان الأسبوع الماضي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن الطفلة سهيلة (8 سنوات) وصلت الأراضي الأردنية على متن طائرة خاصة قبل ساعات وتوجه لتفقدها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

8 year old Souheila from Akkar was wounded from a stray bullet which lodged near her spine There is hope with the right treatment she will walk again. With the terrible state of the Lebanese hospitals and shortages of medical supplies no hospital was willing to take her. pic.twitter.com/5zZxuGqCj5