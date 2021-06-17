الملك الأردني يوجه بعلاج طفلة لبنانية أصيبت برصاصة طائشة قرب العمود الفقري

وجه العاهل الأردني عبدالله الثاني بعلاج الطفلة اللبنانية سهيلة كسار بعد إصابتها برصاصة طائشة بالقرب من العمود الفقري خارج منزلها في ببنين- عكار شمالي لبنان الأسبوع الماضي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن الطفلة سهيلة (8 سنوات) وصلت الأراضي الأردنية على متن طائرة خاصة قبل ساعات وتوجه لتفقدها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

8 year old Souheila from Akkar was wounded from a stray bullet which lodged near her spine There is hope with the right treatment she will walk again. With the terrible state of the Lebanese hospitals and shortages of medical supplies no hospital was willing to take her. pic.twitter.com/5zZxuGqCj5 — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) June 16, 2021

وستتلقى سهيلة العلاج لضمان قدرتها على المشي مرة أخرى.

وقالت السفيرة اللبنانية السابقة في الأردن تريسي شمعون، والتي أوصلت معاناة الطفلة سهيلة الى العاهل الأردني: "ما حدث كان عبارة عن معجزة".

ومن المقرر أن تتلقى الطفلة سهيلة العلاج اللازم في مستشفى مدينة الحسين الطبية في الأردن التابع للقوات المسلحة الأردنية.

وفي مقابلة مع MTV ، سُئلت سهيلة عما ستقوله لمطلق النار فأجابت: "لا تفعل ذلك مرة أخرى، لا تطلق النار مرة أخرى. وللجميع، لا تطلقوا النار ما لم تعرفوا أين ستسقط الرصاصة".