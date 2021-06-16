رانيا العبادي.. فتاة أردنية قتلها والدها لتدني علاماتها في الجامعة

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مفصليًا وهامًا في كشف تفاصيل وكواليس جرائم قتل وتحرش كانت ترتكب خلف الأبواب المغلقة في العديد من المنازل.

وبالرغم من اختلاف الوسوم التي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن جميعها حمل في جوانبها تفاصيل مروّعة تكشف وحشية بني البشر اتجاه الضعيف منهم.

آخر هذه الوسوم هو "#رانيا_العبادي" الذي تصدر قائمة موقع التدوين "تويتر" في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية بعد كشف تفاصي مقتل فتاة أردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها في الجامعة.

وكشف أحد المغردين بأن الطالبة رانيا رياض الحساني العبادي توفيت عن عمر يناهز الـ21 عامًا بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل والدها لكن يتم التستر على جريمته ونشر أن سبب الوفاة هو تعرضها لـ"جلطة".

وأشار المغردون الى أن رانيا كانت تدرس في جامعة البلقاء وبأن والدها ضربها وتركها تنزف حتى فارقت الحياة، مطالبين السلطات الرسمية بالتدخل من أجل كشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة الجاني.

كما أشار عدد من المغردين الى أن شقيق المرحومة رانيا يتعرض هو أيضًا للتعنيف من قبل والده بسبب تدني علاماته في الجامعة.

ولم يصدر أن تعليق رسمي حتى هذه اللحظة، كما لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من حقيقة الجريمة.

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