الملك عبدالله يركب الدرجة النارية في أمريكا.. ويتناول بان كيك مع عائلته

البوابة - نشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الملكية حول العالم صورة التقطت لملك الأردن عبدالله الثاني من إجازته الخاصة برفقة عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الملك عبدالله في الصورة توقف لتناول وجبة الإفطار في أحد أشهر المطاعم المتخصصة في تقديم أنواع حلى البان كيك برفقة عائلته التي لم تظهر معه في الصورة.

الملك عبدالله على دراجة نارية في أمريكا

الملك عبدالله برفقة راندي بيرنيت، الشريك في مطعم Katy's Place

وأشارت هذه الصفحات، التي يديرها أشخاص من معجبي الشخصيات الملكية ومن مراقبي أهم الأحداث الملكية حول العالم، إلى أن الملك عبدالله وصل إلى مطعم كاتي بليس - Katy's Place الذي يُقدم طبق البان كيك بالطريقة التقليدية الشهية.ورجحت هذه الصفحات في أن

الملك عبدالله الثاني يفضل تناول وجبة الإفطار في هذا المطعم تحديدًا، خاصة بعدما نشرت صورة قديمة التقطت له قبل سنوات شقيقته الأميرة عائشة في المطعم ذاته.

وظهر الملك عبدالله في الصورة برفقة راندي بيرنيت، الشريك في مطعم كاتي بليس - Katy's Place.

وبدا واضحًا في الصورة بأن الملك عبدالله وصل إلى المطعم بدراجته النارية، خاصة وأنه يهوى ركوب الدراجات النارية، إذ ظهر مرتديًا الملابس الخاصة بركوب الدرجات النارية مع خوذته السوداء الضخمة لحماية رأسه من الخطر.

وذكرت إحدى هذه الصفحات بأن الملك عبدالله قاد درجاته من طراز هارلي ديفيدسون Harley-Davidson ، فيما وصلت عائلته لمكان المطعم بدراجات نارية من طراز BMW.

كما رجحت من المحتمل أن يكون الملك عبد الله في المدينة لحضور بطولة 2022 MotoAmerica Superbike في لاغونا سيكا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعيدًا عن السياسة، يهوى الرماية وسباق السيارات وركوب الدراجات النارية، وهي هواية ورثها عن والده الملك الراحل الحسين بن طلال والتي على ما يبدو ورثها لابنه البكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

الملك عبدالله الثاني يهوى ركوب الدراجات النارية