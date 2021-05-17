المهرة البحرينية ترقص العرضة لاستقبال الزوار السعوديين.. وجسر الملك فهد يعج بالسيارات

شهد جسر الملك فهد، الذي يربط بين شرق السعودية والبحرين، أفواجًا كبيرة من المسافرين السعوديين، تزامنًا مع قرار السماح بالرحلات الدولية.

وأظهر البث المباشر للجسر ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير السيارات المتوقفة أمام نقاط التفتيش في جوازات الجسر في انتظار السماح لها بالعبور.

في حين كانت الممثلة والفاشنيستا المهرة، المعروفة إعلاميًا بـالمهرة البحرينية، ترقص العرضة السعودية على الحدود بين البلدين احتفالًا بالزوار السعوديين الذين أتوا الى بلدها لقضاء إجازة الصيف بعد قرار السماح لهم بالسفر الدولي.

وفي هذا السياق، قالت أول عائلة سعودية ستعبر جسر الملك فهد تعليقًا على الحدث: "منذ إعلان السماح بالسفر للمواطنين، قمنا بإعداد أنفسنا بعد اتباع الإجراءات النظامية كافية"، مشيرة إلى أن الذهاب إلى دولة البحرين يأتي من فيض الاشتياق، كما أنها من ضمن الدول التي تتميز بالمرافق السياحية المتوافقة مع متطلبات العائلة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أن فترة توقف السفر بسبب جائحة كورونا شهدت إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني ضمن خطة تنسيقية مع مختلف الإدارات المعنية من شركاء النجاح لإتمام الخطة التطويرية التي تصب في خدمة المستفيدين والمسافرين بين البلدين.

كما أشار الى رفع رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين لمغادرة وقدوم المسافرين، حيث يقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة محصن أو متعافى، بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) أو شهادة تأمين خاصة بكورونا لمن هم دون سن 18 سنة.

يذكر أن المهرة البحرينية بدأت مشوارها الفني في عام 2013 بمسرحية عاشقة الجن وقد حصلت على لقب أجمل عارضة أزياء عام 2013 ولقبت بـ «سفيرة الزي العربي» عام 2014.

تخرجت المهرة من جامعة البحرين تخصص إدارة الأعمال.

تزوجت المهرة في فبراير 2016 من المنتج والممثل عادل المسلم الذي يكبرها في (21) عامًا وأقامت معه في الكويت.

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