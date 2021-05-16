النسخة الصينية من سفينة "تيتانيك" تطفو على السطحِ مجددًا وتستقبل زوارها

بعد أكثر من قرن على رحلتها الأولى المشؤومة ظهرت سفينة "تيتانيك" مجددًا في 2021 ولكن هذه المرة بنسخة صينية.

وتظهر السفينة المزيفة، والتي تشبه السفينة الأصلية بالحجم، في عمق الريف الصيني ووسط الحقول وهذا ما يمنحها ضمانًا بأنها لن تتعرض للغرق بتاتًا.

وتم نصب السفينة الصينية في متنزه ترفيهي مخصص لهذه السفينة التي تشكّل قصة غرقها حدثًا تاريخيًا بارزًا.

يقول المستثمر "سو شاوجن" إنه كان متحمسًا لتمويل النسخة الجريئة التي يبلغ طولها 260 مترًا (850 قدمًا) للحفاظ على ذكريات "تيتانيك" حية.

قال "سو": "آمل أن تكون هذه السفينة هنا في غضون 100 أو 200 عام، نحن نبني متحفًا للتيتانك".

واستغرق الأمر ست سنوات لبناء السفينية الصينية حيث تم استخدام 23000 طن من الفولاذ، وأكثر من مائة عامل.

وأشار "سو" الى أن تكلفة المشروع تبلغ عشرة مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، ومن المقرر افتتاحه في نهاية العام.

وكل شيء في تيتانيك البرّ الصينية مستوحى من الأصل، من غرفة الطعام إلى الحجرات الفاخرة وحتى مقابض الأبواب. وتوخيًا لإسباغ الواقعية على الأجواء، سيعطي المحرك البخاري الحقيقي للزائرين انطباعًا بأنهم في وسط البحر بالفعل.

وأكد "سو" أن خبراء تيتانيك ومؤرخيها وافقوا على مخططات البناء.

ويبلغ سعر الإقامة ليلة في نسخة تيتانيك 2000 يوان (نحو 310 دولارات).