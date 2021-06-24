النسخة المصغرة من "بوريس جونسون" تنال شهرة بسبب شعره الكثيف

اكتسب الطفل "ديفيد" البالغ من العمر ثلاثة أشهر فقط، شهرة على في العالم بفضل شعره الأشقر الطويل الذي يجعل الناس يقارنونه برئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

واعتقدت الأم "تاتيانا دورونيانا" وزوجها "رسلان" أن طفلهما سيكون له شعر داكن مثلهما. لكن الزوجين فوجئا بأن ابنهما ولد في 1 مارس بشعر أشقر كثيف.

وغالبًا ما يتم إيقاف والدي "ديفيد" في الشوارع والأماكن العامة من قبل غرباء يقارنون الطفل الصغير بـ"بوريس جونسون".

وقالت الأم "تاتيانا": "ديفيد مثل المشاهير. الجميع يشعر بالجنون حرفيًا بشأن مظهره. يقارنه الناس ببوريس بمجرد رؤيته. اعتقدت أنه كان كبيرًا جدًا ولكن بعد ذلك رأيت شعره وقلت: ماذا؟، كيف سيكون شكله إذا كان شعره خفيفًا".

في مرحلة ما، فكر الأب أيضًا في تسمية الابن باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة، لكن "تاتيانا" رفضت.

وأشار الأب الى أن يوم ولادة الطفل كان في يوم القديس الويلزي، ذلا أطلق عليه اسم القديس ديفيد.

وأنشأت الأم "تاتيانا" صفحة على تطبيق "إنستغرام" حيث تشارك صورًا جديدة للطفل ديفيد، وكتبت في قسم الـBio: "ليس ابن بوريس جونسون".

وقبل بضعة أسابيع، انتشرت صور لبائع آيس كريم من باكستان على نطاق واسع بعد أن أطلق عليه الكثيرون لقب "البينو دونالد ترامب" لشبهه المذهل بالرئيس الأمريكي السابق.

وتم تصوير الشبيه الذي يُعتقد أنه في منتصف الأربعينيات من عمره وهو يبيع الآيس كريم في شوارع ساهيوال.

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