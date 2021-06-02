اليونيسف.. مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية غير مضرة بصحتهم

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تقريرًا جديدًا حول "أدوت ضمان العمر الرقمي وحقوق الطفل على الإنترنت" أثارت فيه قلقًا واسع النطاق بين خبراء ودعاة سلامة الأطفال.

وجاء في التقرير الصادر عن شهر أبريل 2021 أن من حق الأطفال حول العالم مشاهدة المواد الإباحية لأنها غير مضرة بصحتهم وأشارت الى أن أي جهود لمحاولة منعهم من الوصول لتلك المواد على الإنترنت قد تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن المنظمة أقرت بأن "هناك عدة أنواع مختلفة من المخاطر والأضرار التي تم ربطها بتعرض الأطفال للمواد الإباحية"، إلا أنها شرعت في رفض البحث حول هذه الأضرار بشكل فعال قائلة، "الأدلة غير متسقة، ولا يوجد حاليًا أي شيء عالمي".

واعتبر النقاد أن تقرير "اليونيسف"، المليء بتفاصيل حول تأثير المواد الإباحية الفاضحة على الأطفال، سيمهد الطريق أمام سياسات تعرض الأطفال للخطر تضع الأطفال في طريق الأذى.

علاوة على ذلك، أعرب تقرير اليونيسف عن مخاوف عديدة بشأن تنفيذ قوانين وأنظمة التحقق من العمر التي من شأنها أن تقلل من عدد الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية على الإنترنت.

وأثار التقرير مخاوف بشأن حقوق خصوصية الأطفال باعتبارها حواجز محتملة أمام قوانين التحقق من العمر، أو تشريعات أخرى لحماية الأطفال من المواد الإباحية - ولكن في الواقع، تمنح القوانين الدولية الدول مجالًا واسعًا لحماية الأطفال من مثل هذا المحتوى.

وأشار النقاد الى أن التقرير يقلل من الهواجس المرتبطة بالآثار الضارة للمواد الإباحية على الأطفال، كما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات سياسية ضارة في المستقبل، بناءً على سوء فهم هذه القضايا.

وردًا على هذا التقرير المقلق، نسق المركز الوطني للاستغلال الجنسي رسالة مشتركة إلى اليونيسف موقعة من قبل 487 خبيرًا في مجال سلامة الأطفال ودعاة من 26 دولة.

واحتوت هذه الرسالة على عينة من الأبحاث ذات الصلة حول الطرق العديدة التي تلحق بها المواد الإباحية الضرر بالأطفال - مثل تطبيع العنف الجنسي، وتأجيج الاعتداء الجنسي على الأطفال والسلوكيات الضارة الأخرى، وتثبيط نمو دماغ المراهقين وتعلمهم، مما يساهم في تدهور الصحة العقلية والفقر.

كما طالبت الرسالة من اليونيسف بمراجعة هذا البحث وتحديث تقريرهم بناء على بيانات واقعية وأكثر جدية.

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