"اماكن مدفع رمضان في الإمارات "

البوابة - استعدادًا لشهر رمضان في الإمارات 2023، نصبت وزارة الدفاع ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة مدفع رمضان في عدة مدن لإطلاق قذيفة مدفعية صوتية لحظة مغيب الشمس معلنًا انتهاء الصيام اليومي.

وكشفت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي جرى نشره عبر الحساب الرسمي في موقع التدوين "تويتر" عن الأماكن التي سيتم فيها نصب المدافع في إمارة أبوظبي ومنطقة الطفرة وإمارة دبي وإمارة العين بالإضافة إلى إمارتَي أم القيوين ورأس الخيمة.

وسيتمكن سكان الإمارات من مشاهدة وسماع صوت إطلاق المدافع قذيفته الصوتية طيلة أيام شهر رمضان المبارك رمضان وذلك إحياءًا لتقليد متوارث من الأجداد وتعزيزًا للأجواء الروحانية للشهر الفضيل باعتباره إرثًا ثقافيًا يشيع صوته بهجة إيمانية في النفوس.

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على نصب "مدفع رمضان" والالتزام به منذ ما يزيد على 50 عامًا، باعتباره جزءًا من ذاكرة أهل الإمارات خلال الشهر الكريم وأحد ملامحه لاسيما أن صوته يرتبط بموعد الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام عن الطعام والشراب.

أماكن مدافع الإفطار في الإمارات

أبوظبي: جامع الشيخ زايـد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف.

مدينة الشهامة:مواقف الفورمولا.

مدينة العين: منطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح وقلعة الجاهلي.

مدينة الظفرة: حدائق أدنوك.

إمارة رأس الخيمة: كورنيش القواسم عند سارية العلم.

إمارة أم القيوين: مسجد الشيخ زايد.

إمارة دبي: مدينة إكسبو دبي (أمام الوصل بلازا)، بالقرب من برج خليفة، ودبي فستيفال سيتي، ومدينة جميرا ، وداماك، ودار حتا للضيافة.

مدفع رمضان

ظهر مدفع رمضان لأول مرة في القاهرة، وتحديدًا في رمضان عام 865 هـ وظل من أهم وأشهر الطرق المتبعة في العديد من الدول العربية والإسلامية للإعلان بشكلٍ رسمي عن موعد الإفطار.

وتعود قصة "مدفع رمضان" إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم حين أراد أن يختبر مدفعًا جديدًا، وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط، فظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان.

وفي تلك اللحظة، خرج الأهالي إلى مقر السلطان المملوكي للتعبير عن شكرها مقابل هذه البدعة الحسنة التي استحدثها.

ومنذ ذلك اليوم، ظل المسلمون يعلنون عن موعد الإفطار من خلال المدفع وبات من من الموروثات التاريخية التي تراكمت عبر السنوات، وأصبحت إحدى المظاهر المصاحبة لشهر رمضان.