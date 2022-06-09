امرأة تسبح من بنغلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها .. والنهاية حزينة

قررت فتاة بنغالية تبلغ من العمر 22 عامًا أن تبدأ مغامرتها في السباحة عبر الحدود نحو الهند من أجل الزواج من حبيبها الهندي الذي تعرفت عليه عبر موقع "فيسبوك".

وعبرت "كريشنا ماندال" برية سندربان ثم سبحت عبر النهر لأكثر من ساعة لعبور الحدود بين بنغلاديش والهند حيث كان صديقها "أبهيك ماندال" ينتظرها.

وذكرت المتهورة "كريشنا" بأن السبب الذي دفعها للإقدام على هذه المغامرة هو أن صديقها "ماندال لا يملك جواز سفر، مما يعني أنه لا يمكنه دخول بنغلاديش بشكل قانوني للزواج منها.

وخلال مغامرتها، قامت كريشنا برحلة شاقة عبر منطقة سوندربانس التي تعد موطنًا لعددٍ كبير من النمور، وسبحت عبر نهر مالطا للوصول إلى الهند.

وعند وصولها قرية كاخالي في منطقة بارغاناس غربي بنغلاديش، التقت "كريشنا" أخيرًا بصديقها الذي كان ينتظرها بسيارة، ثم توجها بالسيارة إلى كولكاتا، حيث تزوجا في أحد المعابد.

وسرعان ما انتشرت قصة "كريشنا" وأبيهك" في الهند حتى وصلت الأخبار أيضًا إلى الشرطة، التي تحركت للقبض على المرأة لعبورها الحدود بشكل غير قانوني.

وبالفعل، اعتقلت شرطة ناريندرابور العاشقة المتهورة كريشنا ماندال، قد يتم تسليمها إلى المفوضية العليا لبنغلاديش.

تجدر الإشارة إلى أن مراهق من بنغلاديش كان قد سبح عبر الحدود لشراء شوكولاتة من الهند، ووصل في نهر صغير إلى الهند عبر فجوة في السياج للحصول على قطعة الشوكولاتة المفضلة لديه، لكن تم تسليمه إلى الشرطة المحلية، ومثل بعد ذلك أمام المحكمة وتم سجنه لمدة 15 يومًا رهن الاعتقال القضائي.