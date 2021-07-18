انتحار شابة سورية في لبنان.. استخدمت حجابها لتنهي حياتها!

أقدمت شابة سورية تبلغ من العمر 25 عامًا على إنهاء حياتها في شقتها بمدينة جونية، شمال العاصمة بيروت.

وكشفت وسائل إعلام محلية في لبنان بأنه تم العثور على السورية "ت.م.ح" مواليد العام 1996، مساء السبت مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية".

وأضافت بأن "زوجها نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في فصيلة جونية لقوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيقات لمعرفة ملابسات حادثة الانتحار.

وتم إخضاع جثة الضحية السورية إلى فحص الطب الشرعي لمعاينة آثار الحادثة والكشف عن ملابساتها، وتأكيد ما إن كانت الحادثة انتحارًا.

ولم تكشف وسائل الإعلام اللبنانية تفاصيل إضافة عن سبب الحادثة وتحديد ما إن كانت محاولة انتحار أم جريمة قتل.

يذكر أن إحصائيات رسمية وتقارير صحفية تتحدث عن ارتفاع مخيف ولافت في عدد حالات الانتحار بين السوريين.

فيما ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية البريطانية إن ظاهرة انتحار أو محاولة انتحار الأطفال السوريين في شمال غرب سوريا بلغت مستويات تبعث على القلق بعدما بلغ معدلها 20% بين أطفال المنطقة دون سن الثامنة عشرة.

وأوردت المنظمة ضمن تقييمها لهذه الظاهرة أن 42 طفلًا سوريًا دون سن 15 عامًا و18% من المراهقين والشباب بين 16 و20 عامًا حاولوا الانتحار.

وأفادت المنظمة في التقرير الذي نشرته نهاية أبريل الماضي، أن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في منطقة إدلب ارتفع بشكل مطرد منذ أبريل 2019، غير أنه قفز بنسبة 90% خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت 246 حالة انتحار و1748 محاولة انتحار خلال تلك الفترة.